新北登革熱再增2例 3處列管制區1個月

2024/09/25 05:30

〔記者羅國嘉、林惠琴／綜合報導〕新北本土登革熱群聚疫情持續擴大，衛生福利部疾病管制署昨公布再新增二例個案，分別為中和區廿五歲男性及新店區七十二歲女性。為防堵疫情擴散，市長侯友宜指示將中和區景新公園、三介廟至新店區天山公園環山步道列為管制區域，限制人員進入，並請員警加強巡邏，為期一個月，若有民眾擅闖管制區，將依傳染病防治法處以六萬元至三十萬元罰鍰。

疾管署疫情中心主任郭宏偉指出，二例新增個案於九月十九日至廿日出現發燒、頭痛、腹瀉及嘔吐等症狀，就醫快篩陽性，採檢送驗確診登革熱，目前二例皆返家休養，個案潛伏期均有三介廟或天山公園等高風險場域旅遊史。

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疾管署副署長羅一鈞表示，該起群聚事件至今累計六例，包含新北五例、花蓮一例，上週公布的花蓮個案則有中和興南里活動史，與新北個案有地緣關聯，且病毒序列相同，均為馬來西亞株，研判為同一群聚，須執行社區監測至十月廿一日。

衛生局長陳潤秋表示，截至廿三日，新北市累計有五例本土登革熱，個案潛伏期間皆有三介廟及天山公園活動史，該區域為環山步道，研判為高風險場域。副市長劉和然昨天率隊進行孳生源清除與容器減量，共動員七十五人與各式車輛，清除二七○個儲水容器。

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