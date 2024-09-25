商店、藥局 新北3000處失智守護站成立

新北市板橋衛生所辦理「板信銀行跟板橋龍泉街太子學院」失智訓練課程。（衛生局提供）

2024/09/25 05:30

百工百業包括超市、診所及銀行 提供患者及家庭即時協助

〔記者羅國嘉／新北報導〕高齡化社會的失智症人口逐年攀升，新北市政府推動「失智友善城市」計畫，已在全市設立三千處失智守護站，涵蓋百工百業，包括便利商店、藥局、超市、診所及銀行等民眾日常活動地點，提供失智症患者及家庭即時協助與支持，營造包容的社區環境。

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5萬失智長者 市府介入協助

市長侯友宜指出，新北市約有四○四萬人口，加上常住人口近四二○萬人，其中約有七十五萬名長者，以失智症八％的盛行率推估，全市約有五萬名失智長者，市府透過「二○二五失智友善七七七」政策，目標為七成以上照顧者獲得支持與訓練、七成以上患者獲得診斷及服務、七％以上民眾對失智症有正確認識及友善態度，目前已掌握近四萬名失智長者，並介入協助。

衛生局長陳潤秋指出，市府在失智症患者的長期照顧投入大量資源，透過與醫療機構合作，推動專業診療資源至基層，加強對患者家庭的支持，提供照護教育與心理輔導，緩解照護壓力。

守護站人員 接受知識培訓

陳潤秋表示，三千處失智守護站遍布各區，守護站的工作人員接受失智症知識培訓，當發現疑似迷路的患者，可提供必要協助，包含安撫、引導，並與患者家屬或警察單位聯繫，幫助長輩安全返家。

陳潤秋舉例說，一名住在板橋區公寓大廈的陳爺爺，平日熱心關懷其他獨居長輩，並協助送餐，但不久前管委會發現爺爺性情轉變，較少在社區走動，談話變得簡短木訥，偶爾會到管理中心詢問重複的問題，經管委會提醒家屬注意，爺爺疑似有失智症情況後，隨即就醫治療。

醫師︰早期幫助 可延緩功能退化

土城醫院神經內科主任徐榮隆指出，失智症是高齡化社會常見疾病，老人應該要跟一般人一樣平權，因為孤立對失智患者不好，需要百工百業一起協助，如果能夠及早發現，在早期失智症時協助長輩完成日常生活事項，可維持最佳狀態，延緩功能退化。

一名金融業人員說，明年台灣將邁入超高齡社會，在失智症患者中，高齡者佔比相當高，部分客戶先前能自行辦理業務、頭腦清晰，但某日互動時，突然發現長輩忘記很多事情，言行舉止與以往不同，經過受訓，幫助第一線從業人員了解失智可能產生哪些症狀及應變措施，給予即時協助。

新北市衛生局全面推動「失智友善城市」計畫，並結合社區設立三千處失智守護站。 （記者羅國嘉攝）

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