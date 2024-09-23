《新北》暖心企業赴樂生療養院 肝病免費篩檢

林堉璘宏泰教育基金會、肝病防治學術基金會、台灣八八工商協進會，昨天在衛生福利部樂生療養院舉辦免費肝炎、癌症指數抽血及腹部超音波檢查。（記者董冠怡攝）

2024/09/23 05:30

〔記者董冠怡／新北報導〕衛生福利部統計，肝癌名列國人十大癌症發生率第五位、死亡率第二位，每年帶走數千條人命。林堉璘宏泰教育基金會、肝病防治學術基金會、台灣八八工商協進會，昨天在衛生福利部樂生療養院舉辦免費肝炎、癌症指數抽血及腹部超音波檢查，幫助一二○人及早預防肝病威脅。

好心肝醫療事業發展執行長李懋華表示，衛福部國民健康署補助四十五歲以上（原住民四十歲）終身一次B、C型肝炎篩檢，本次活動將免費篩檢年齡提前至卅歲，強化民眾保肝意識，盡早發現追蹤治療。B肝雖然無法根治，但可用藥控制病情、減緩惡化；C肝可服藥治癒，為期八至十二週且健保有給付，治癒率達九成以上。

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樂生療養院副院長莊毓民指出，腹部超音波可幫助病友偵測有無肝炎或肝硬化，加上新陳代謝症候群盛行，脂肪肝可能成為新國病的隱憂，今年院民體檢擴大開放社區民眾、陪病家屬及看護參與。

台灣八八工商協進會秘書長張四明說，早期外界常以刻板印象看待樂生療養院收治的漢生病患，希望藉由活動喚起大眾對於院民的關懷，攜手做公益，他身兼台北大學公共行政暨政策學系教授，帶領九名在校生投身第一線志工，走出課堂多元學習。

七十八歲的吳西梅成為樂生院民已六十三年，她說，透過檢查找出問題後對症下藥，幫助延長壽命、健康過生活。

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