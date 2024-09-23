新北玩具銀行再利用 去年回收52噸

玩具物流中心志工們針對募集到的二手玩具進行初步分類、清潔，再細分品項。 （記者賴筱桐攝）

2024/09/23 05:30

永續循環 免費送出逾5萬件 33家公托設置回收箱

記者賴筱桐／專題報導

孩子不斷成長，許多不適齡的玩具被堆積在家中角落甚至丟到垃圾桶，造成資源浪費，新北市從二○一五年成立玩具銀行，透過回收、清潔、整理、分類後，再由玩具醫生修復，成為親職教育與全齡共玩的素材，統計新北市去年二手玩具總回收量多達五十二公噸，共免費送出五萬多件，賦予新生命也讓資源永續循環。

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社會局指出，二○一五年六月，淡水區開出大樂透頭彩四．九億元由一人獨得，中獎人指定捐贈善款給新北市政府做公益，部分善款由社會局指導、台灣玩具圖書館協會承辦，共同打造「玩具銀行」推廣全齡共玩、環保回收的核心價值。

今年起控管回收 不再什麼都收

社會局統計，去年新北市玩具銀行的總回收量多達五十二公噸，比二○二二年再成長廿七％，等於創造九千棵樹木一年的吸碳量；但今年一到六月的玩具總回收量約二十公噸，比去年同期減少十二％，主因是玩具銀行為了確保回收玩具得到適當整理和運用，今年起積極控管回收，先篩選二手玩具回收的應用價值，不再什麼都收。

捐贈旺季 農曆年前、暑假後「斷捨離」

新北市玩具銀行主任張維庭指出，與Toyota企業長期合作，除了在Toyota汽車的經銷據點募集二手玩具，也在全市卅三家公托中心設置回收箱，加上民間團體或民眾捐贈，捐贈玩具也有淡、旺季之分，每年適逢農曆春節前的大掃除，是回收量的月份之冠，其次是八、九月，由於暑假結束與新學期開始，許多家長會與小朋友展開一場「斷捨離」大戰。

張維庭說，回收的二手玩具先進入玩具物流中心初篩，志工挑出完好可用的玩具，進入清潔、測試功能、分類等環節，依照兒童發展階段分成九大類，例如粗動作、細動作、認知等，再細分成六十六個品項，包括拼圖、娃娃屋、公仔、車子、積木、飛機等；部分零件損壞但仍堪用的玩具，經過玩具醫生「妙手回春」重獲新生，去年有三二六個單位申請二手玩具，共送出五萬一四九九件再利用。

走遍新北29區 二手玩具帶入偏鄉

玩具銀行也以「移動式玩具館」概念，走遍新北市廿九區，將二手玩具帶入偏鄉或服務據點，結合性別平等、防暴、健康等主題，提供親職教育及全齡共玩，若屬於公益性的社會服務，都能上網申請免費使用。

新北市府運用善款成立玩具銀行。 （記者賴筱桐攝）

玩具銀行提供玩具行動車，前進偏鄉或服務據點。 （記者賴筱桐攝）

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