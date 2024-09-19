高層建築防火警 導入AI管理

新北市五十公尺或十六層樓以上高樓達一一六三處，消防局推出高層建築AI智慧化管理，輔助評估火災風險。（記者賴筱桐攝）

2024/09/19 05:30

運用大數據分析 優先稽查高風險場所 提高消防安檢效率

〔記者賴筱桐／新北報導〕今年五月新竹市高樓層晴空匯大樓火災，造成二名消防人員殉職，新北市高度五十公尺或十六層樓以上高層建築物總計一一六三處，居全國之冠，公安聯合稽查小組已啟動高層建築物專案清查，有部分消防設備故障、未公安申報等缺失。市府除汰換雲梯車三輛，並推出高層建築AI智慧化管理，輔助評估場所的火災風險，提升消防安全檢查效率。

50公尺或16層樓以上建物 全市逾千處

消防局長陳崇岳昨天在市政會議報告指出，新北市五十公尺或十六層樓以上的高層建築物達一一六三處，占六都總量卅％，居全國之冠，其中一百公尺或四十層以上的超高層樓建築物有五十九處，分布板橋、新莊、林口等十一個行政區。

陳崇岳表示，新竹市晴空匯大火案後，新北市公安聯合稽查小組啟動高層建築物專案清查，已稽查了十五處高風險場所，發現消防設備故障、未公安申報、防火門無法自動閉合等缺失，要求所有權人或負責人改善，並加強防焰物品管理，要求定期辦理檢修申報，持續強化高樓層建物救災及安全管制訓練。

另外，新北市現有雲梯車卅四輛，分別是七十二公尺一輛、五十二公尺十一輛、卅二公尺十八輛、廿二公尺四輛，預計明年汰換五十公尺雲梯車一輛、二○二六年汰換卅公尺雲梯車二輛。針對一百公尺以上的高超樓層建築物，主要是靠建築物本身設置的消防安全設備進行搶救。

消防局火災預防科科長林登港表示，近年運用大數據分析，導入AI智慧化管理，蒐集工務局、民政局、警察局、消防局等與建築相關數據，包含樓層高度、是否曾發生災害、公安申報資料或犯罪紀錄等資料，篩選出高風險列管場所，排定稽查的優先順序，提高消防安檢效率。

22處未完成公安申報 將祭出處分列管

工務局長馮兆麟表示，全市十六層以上建築物中，住宅複合型建物有一○一二處，已有九九○處完成公安申報，還有廿二處尚未完成，將祭出行政處分，並追蹤列管，另有六個社區未完成缺失改善，將持續輔導。

新北市長侯友宜說，新北市五年來火災案件下降廿％，三峽大豹溪的溺水案件連續六年零死亡，以及OHCA（到院前無生命跡象）康復出院率從三．一％提升到十一．四五％，高出全國平均值六．四九％近兩倍，未來將運用新科技提升救災、救護能量。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法