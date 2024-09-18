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    全國科展 北大高中獲首獎、第3名

    胡芯綺（左起）、陳宣云、指導老師羅葳參加科展獲得首獎肯定。（北大高中提供）

    胡芯綺（左起）、陳宣云、指導老師羅葳參加科展獲得首獎肯定。（北大高中提供）

    2024/09/18 05:30

    〔記者陳奕劭／新北報導〕新北市立北大高中學生參加第六十四屆全國科學展覽，高二學生胡芯綺、陳宣云在工程學科組獲得全國首獎；高二學生吳庭佑、李崇愷與劉景睿參加電腦與資訊學科組獲得全國第三名。得獎學生說，從參賽中不但了解科學研究的艱辛，也學到團隊合作的重要性。

    胡芯綺、陳宣云參加全國科展—工程學科組，以「金屬離子萃取回收技術」主題獲得首獎，這項技術不但有環境保護的潛力，還為資源有效利用提供實際應用價值，受到評審肯定。

    吳庭佑、李崇愷與劉景睿參加電腦與資訊學科組，開發「創新式混合演算法」獲得全國第三名，該技術應用於圖像修復，提升對偽造圖像的識別力，在演算法設計與圖像處理領域有創意發想，指導老師黃冠閔也啟發學生並深度討論。

    指導老師羅葳表示，從做實驗、在多次失敗中嘗試新方法、整理實驗數據與作圖，到論證及報告撰寫與口頭發表等，是用無數辛苦的夜晚與例假日換來的，這些辛苦換來的豐碩成果，希望讓學生在未來人生中獲得啟發；北大高中校長吳佳音說，學校透過必修、專題課程及多元選修，培養學生的研究能力與創意思維。

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