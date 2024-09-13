土城中央路榕樹遭移植 公所︰影響安全

土城區中央路一帶進行人行道改善工程，將遷移當地榕樹。（看守土城愛綠協會提供）

2024/09/13 05:30

〔記者陳奕劭／新北報導〕新北市政府最近在土城區員和公園、中央路一帶推動人行道改善工程，移植當地九十一棵榕樹，但護樹團體批評，工程單位為便宜行事亂移樹，未考量民眾行走習慣。土城區公所回應，人行道易因樹根竄出導致凹凸不平，且樹木易無預警傾倒影響路人生命，因此移植至土城區公園。

護樹團體批 為工程方便亂移樹

看守土城愛綠協會成員阿凱表示，「寶貴的榕樹經移植以後，生命恐怕凶多吉少」，當地居民習慣行走在騎樓與公園，位於人行道的樹木不會阻擋動線，但市府執意移走，根本為了移植而移植。樹木移植工程須具備必要性與公益性，但市府遲遲不說明原因，他懷疑是為了工程方便亂移樹。

土城區公所表示，土城區中央路過去為舊台三線省道，以往道路規劃以車輛通行思維為主，電箱、電信箱、路樹及電桿設置在人行道上，對行人通行極不友善。

區公所說明，榕樹屬淺根樹種，常因樹根隆起造成人行道凹凸不平，近年短延時強降雨多，樹木容易無預警傾倒影響路人生命，因此中央路樹木移植土城區公園，提供更好的行走環境，且利於榕樹生長。

市府︰請公所增加綠覆率補償

市府綠美化環境景觀處回應，專家評估該處樹木棲地不佳，緊鄰路燈與電線桿，沒有充足生長空間，因此提送移植計畫，未來會請區公所增加綠覆率補償，並加強督導施工品質，若不符合規定，將依新北市樹木保護自治條例處三萬元至八萬元罰鍰。

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