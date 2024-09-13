台灣好行「賞月路線」 暢遊九份、金瓜石

到金瓜石參觀黃金博物館，可了解台灣採掘金礦的歷史。（新北市觀旅局提供）

2024/09/13 05:30

〔記者陳奕劭／新北報導〕下週二就是中秋節，新北市觀光旅遊局配合「台灣好行九六五─九份金瓜石線」，推出賞月路線連結九份老街、黃金博物館、水湳洞十三層遺址等景點，官網販售三套套票，最低三九九元起，可獲得一百元黃金山城悠遊卡、黃金礦工烤饅頭與紀念文創品，相關旅遊資訊可到新北市觀光旅遊網或臉書查詢。

優惠套票送好禮 看美景吃美食

觀旅局長楊宗珉表示，建議遊客早上搭乘九六五線先抵達九份，漫步老街品嚐芋圓、魚丸、草仔粿等傳統小吃，再前往昇平戲院打卡留念，下午到金瓜石參觀黃金博物館，了解台灣採掘金礦的歷史，傍晚到水湳洞欣賞十三層遺址，此地曾是金瓜石最大的選煉廠，現在成為令人驚嘆的工業遺跡。

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觀旅局指出，九份金瓜石線官網推出了三種優惠套票，最低三九九元起，可獲得內含一百元黃金山城悠遊卡、黃金礦工烤饅頭與紀念文創品，讓遊客欣賞美景，同時品嚐當地特色美食。

漫步九份老街、水湳洞十三層遺址

此外，夏天已近尾聲，新北市水利局、高灘地工程管理處表示，三重海世界水樂園、新店陽光遊戲場、汐止星際遊戲場、新莊塭仔底濕地公園戲水池等，即日起到九月底只有例假日開放，建議家長把握最後親子戲水的機會。

水利局長宋德仁指出，新莊塭仔底濕地公園是兼具親水、生態、休憩、滯洪功能的公園，公園內有兒童遊樂區、戲水池、休憩涼亭等，戲水池更是小朋友最愛的消暑遊樂設施。

「瘋北大兒童上街趣」明天（十四日）上午十一點至下午五點，在三峽區大義路（學府路到學勤路間）舉辦封路遊戲，安排小朋友彩繪公車、馬路，還有夢幻泡泡、水球大戰、彩繪射擊、玩紙箱、街頭滑水道等超過二十種遊戲攤位。

台灣瘋北大文教發展促進會理事長劉德彬說，封路三千多坪，有體操、拳擊擂台、滑板特技、戶外桌球、街舞等遊戲主題，都免費參加。

水湳洞十三層遺址曾經是金瓜石一帶最大的選煉廠，現已成為令人驚嘆的工業遺跡。（新北市觀旅局提供）

搭「台灣好行九六五─九份金瓜石線」抵達九份，漫步於充滿懷舊氛圍的老街，不妨前往九份昇平戲院打卡留念。（新北市觀旅局提供）

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