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    首頁　>　新北市

    《新北》「特優里長」廖特青勵學 考滿分供早餐券

    土城區青雲里長廖特青（右）激勵兒童向學，提供早餐券給考試成績滿分者，獲新北市特優里長表揚。（記者陳奕劭攝）

    土城區青雲里長廖特青（右）激勵兒童向學，提供早餐券給考試成績滿分者，獲新北市特優里長表揚。（記者陳奕劭攝）

    2024/09/12 05:30

    〔記者陳奕劭／新北報導〕新北市政府昨天表揚「特優里長與績優民政人員」，選出熱心地方公共事務的一一七位里長與五十三位民政人員。土城區青雲里里長廖特青與里內的早餐店合作，提供考試成績滿分者五十元早餐券；中和區中山里里長江雪嬌關懷里內低收入戶、獨居長者，主動發掘高風險個案，獲得特優里長肯定。

    市長侯友宜表示，新北市人口超過四百萬人，全市一○三二位里長都是市政的好幫手，民政人員也是第一線尖兵，協助里長、里幹事做好地方服務。

    女兒廖庭瑩 獲績優民政人員

    廖特青為里民服務已三十三年，他為了激勵學生用功，與里內的早餐店合作，提供五十元早餐券給考試成績滿分者，也在活動中心安排韓語、讀經、烘焙班等免費課程，獲得內政部、新北市特優里長肯定；他的女兒廖庭瑩任職於民政局宗教科，也獲得內政部績優民政人員，父女同心為地方服務，傳為佳話。

    江雪嬌服務三十年，她主動發掘里內的高風險弱勢家庭、陪伴獨居長者就醫，關心用藥與日常生活，協助低收入戶向碧河宮等宮廟申請救助；她也熱心擔任調解委員近三十年，調解里內大小紛爭，獲得內政專業三等獎章、新北市特優里長肯定。

    三十五歲的中和區仁和里里長林達，召集二十個攤位舉辦耶誕二手市集，讓閒置物品找到新主人，今年初也舉辦環保小義工，安排清潔隊一日體驗與濕地生態之旅，讓學童了解環境守護重要性，是最年輕的特優里長。

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