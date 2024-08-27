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    首頁　>　新北市

    毛孩休克 「寵物版CPR」三分鐘黃金救援

    2024/08/27 05:30

    〔記者董冠怡／新北報導〕夏日高溫炎熱，可能造成犬貓等寵物中暑，甚至因熱衰竭致死。新北市動物保護防疫處長楊淑方表示，毛寶貝正常體溫卅七度至卅九度，若上升至卅九．五度會中暑，主要症狀為過度喘氣，應先移至陰涼處、補充水分降溫，如因中暑引起休克，須立即施作動物版心肺復甦術（CPR），掌握黃金急救三分鐘，提升存活率。

    楊淑方說，動物版CPR共四個步驟，首先確認有無呼吸、意識，當發現狗狗昏厥且無意識，先嘗試喚醒，並將犬隻側身平放、左側朝外，檢查鼠蹊部內側脈搏跳動及胸部起伏；其次為暢通呼吸道，拉出狗狗的舌頭，清除口中異物。

    第三步驟為按壓心臟位置、前肘往上約三指幅處，手掌交疊、手臂打直，按壓頻率為每秒兩次、胸腔要下陷三分之一至二分之一的深度，按壓卅次；步驟四為口對鼻吹氣，雙手握緊狗狗的嘴巴，口含住牠的鼻子吹兩口氣，一次約兩秒鐘，並用眼睛餘光觀察胸部起伏，確認氣體進入體內。

    楊淑方說，完成四個步驟後，再重複步驟三與四的動作，由於寵物不像人類可以叫救護車，不論是否恢復意識，皆須盡快送往動物醫院救治，避免錯過黃金治療時間。

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