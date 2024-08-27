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    等車好熱 淡水商工路公車站無遮蔭處

    新北市淡水區商工路口旁公車站無遮蔭處，民眾反映太熱。（記者羅國嘉攝）

    新北市淡水區商工路口旁公車站無遮蔭處，民眾反映太熱。（記者羅國嘉攝）

    2024/08/27 05:30

    〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市淡水區商工路口旁公車站沒有遮蔭處，有民眾抱怨等車「太熱了」，且站位周遭環境不佳，需要改善。交通局運輸管理科長林詩欽表示，已評估設置候車亭，並請台電一併設計規劃電力設施，將盡速進場施工，預計年底前完工啟用。

    交通局︰年底前設候車亭

    市議員陳偉杰指出，炎炎夏日公車族最需要遮蔭處，避免民眾直接曝曬在大太陽下，還能遮風避雨，不過，商工路口站無遮蔭處，站位周遭環境不佳，學生及民眾感到不便，盼市府修剪周圍阻擋視線的人行道樹叢，以利搭車，並更新舊有設備，增設候車亭，提升候車環境。

    另外，三重區重陽路二段八號與三民街路口是交通要道，市議員李翁月娥接獲陳情指出，路口旁的台電站式變電箱阻礙駕駛人視線，市容景觀不佳，也縮短車道間距，影響行車及用路人安全，建議市府將變電箱移至重陽路二段中央分隔島。

    台電公司回應，將全力配合變電箱遷移，預計今年十二月底前完工；水利表示，經會勘確認工程位置不影響既有排水箱涵，提醒後續台電應做好施工管理，避免污染路面、影響排水。

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