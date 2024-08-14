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    《新北》邀自閉星兒體驗 打造南島風音樂盒

    新北市八里區十三行博物館在「早安博物館」系列，25日推出「南島之音─音樂盒DIY」活動，即日起開放報名。（記者羅國嘉攝）

    新北市八里區十三行博物館在「早安博物館」系列，25日推出「南島之音─音樂盒DIY」活動，即日起開放報名。（記者羅國嘉攝）

    2024/08/14 05:30

    〔記者羅國嘉、陳奕劭／新北報導〕新北市八里區十三行博物館在「早安博物館」系列將於廿五日推出「南島之音─音樂盒DIY」活動，即日起開放報名，假日提前一小時開館，邀請藝術治療師引導自閉症孩童打造南島風音樂盒，參加對象限自閉症星兒及家屬（一個家庭最多四位），限額四十名。

    十三行博物館館長羅珮瑄指出，為提供自閉症朋友寧靜、舒適的參觀時段，二○一七年起推出「早安博物館」服務，今年八月以南島音樂為主題舉辦「南島之音─音樂盒DIY」活動，由藝術治療師呂冠廷指導，透過黏土創作專屬音樂盒，探索不同紋理和形狀，促進星兒們感知與創造力。

    此外，博物館導覽員將以視覺提示和簡化語言方式，引導星兒探索「南島之音─古代南島樂器特展」，透過多媒體互動遊戲，讓參與者虛擬操作南島樂器，創造多感官體驗，學習團隊合作樂趣，培養社交互動技能。

    另，深澳鐵道自行車九月七日辦理百人淨灘活動，參加者可體驗海洋生物AR互動學習，享受星光班次鐵道自行車騎行，即日起開放官網報名，費用每人三百元。

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