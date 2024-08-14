TPASS提升綠運輸 擬推雙北聯票

2024/08/14 05:30

〔記者何玉華、林承鴻／台北報導〕台北市交通局指出，TPASS通勤月票吸引私有運具移轉到綠運輸獲得成效，台北市長蔣萬安認為，應該針對不同民眾的需求規劃多元方案。台北市交通局表示，目前已與新北市商討雙北聯票的可行性，尚需財務試算，並要釐清目標客群，暫無明確的上路時程。

交通局昨天在市政會議報告綠運輸推動及落實減碳的成效，基北北桃TPASS通勤月票讓私有運具移轉七．三三％，YouBike前卅分鐘免費讓私有運具移轉廿二％，未來目標希望研擬雙北公車定期票等多元方案，讓更多不同搭乘需求的民眾加入綠運輸行列。

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提供市區或短程轉換

蔣萬安表示，TPASS通勤月票大部份是跨縣市的通勤族受惠，應該進一步針對不同民眾的需求規劃多元方案，比如小範圍的公車月票，或是公車捷運聯票，提供在市區內或短程私人運具使用者轉換使用綠運輸，指示交通局、公運處規劃研議。

交通局運輸管理科科長朱宸佐表示，初步規劃以雙北為範圍的公車聯票，但仍需財務試算，釐清目標客群等，票種適用運具種類也在研議中，需經雙北交通局分析預計成效，再與中央討論後才能實行，暫無明確上路時程。

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