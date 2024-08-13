終身學習楷模選拔 新北4人優等

全國終身學習楷模選拔，新北市李集壽獲優等。（新北教育局提供）

2024/08/13 05:30

〔記者董冠怡／新北報導〕教育部日前公告「全國終身學習楷模選拔」獲獎名單，廿八名得主有四人來自新北市，謝春英為「教學者組」優等，陳英明、徐復興、李集壽為「學習者組」優等。其中高齡九十四歲的徐復興在淡水社區大學學習書法課程，連續十八年不間斷，實踐活到老、學到老的精神。

謝春英 推廣客家手作藝術

六十四歲謝春英在永平高中當志工廿一年，推廣客家手作藝術，考取客語認證後，成為薪傳教師至國小擔任本土語教師；她致力進入教育機構傳承客家文化，學生從幼兒園到長照機構的長輩，遍布各年齡層，她說，「終身學習沒有終點」。

陳英明 學習、傳授手工藝

七十六歲陳英明曾罹患大腸癌，住院期間接觸打包帶編織，當作復健，同時啟發對藝術的熱情，出院後將這份熱愛回饋社區，帶領居民感受箇中樂趣，八年前在安坑樂齡中心擔任手工藝講師，隔年參加新北市街頭藝人認證，迄今投入手工藝學習及教學達十一年。他說，「學習讓我重新找到生活目標，能為學校、社區服務很幸福」。

徐復興 鑽研書法舉辦成果展

九十四歲徐復興在淡水社區大學學習書法課程，行書、草書、楷書、隸書及碑帖等均有涉獵，連續十八年不間斷，與不同世代的同學互相觀摩學習，他笑說，「好像人生又啟動一樣，覺得自己越來越年輕」，參與書法社春節巡迴社區服務，協助民眾寫春聯，今年在雲林西螺、新北淡水舉辦個人書法成果展。

李集壽 門外漢學音樂不放棄

七十四歲李集壽在新店崇光社大學習音樂九年，從一介門外漢憑藉興趣及毅力投入陌生領域，二○一八年報名古典鋼琴演奏。因右耳聽力不佳遇到許多困難，但他不放棄、不退縮，反覆練習彈奏技巧。他說，困難反而讓自己變得更加堅強和成熟，珍惜每一次進步和成就。

全國終身學習楷模選拔，新北市謝春英（右）獲優等。（新北教育局提供）

全國終身學習楷模選拔，新北市陳英明獲優等。（新北教育局提供）

全國終身學習楷模選拔，新北市徐復興獲優等。（新北教育局提供）

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