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    首頁　>　新北市

    女兒凌虐失智母 新北社工查訪協助

    2024/08/09 05:30

    〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市蘆洲區某護理之家前疑似有家屬不堪照顧失智長輩壓力，發生情緒失控凌虐情事。一名女性將長輩用力摔在輪椅上，並且搧巴掌、罵粗話，經主管單位新北市衛生局查證，施暴者為護理之家住民的女兒；社會局表示，社工將了解情況，提供協助。

    根據民眾提供畫面發現，蘆洲區長榮路一處護理之家門口，一名中年婦女將長輩從休旅車前座抱下車，可能因為老人難以配合，婦人體力無法負荷，將長輩重摔在輪椅上，憤而甩巴掌，嘴裡還罵著「衝啥X啦！摔死好了」。

    社會局家庭暴力暨性侵害防治中心緊急介入，查出施暴者是長輩的女兒，輪椅上是她七十多歲的失智母親，為護理之家住民。

    有媒體七日先向衛生局查證，護理之家原本否認被凌虐的長輩是護理之家住民，如今證明是住民，市府將釐清有無照顧疏失，社工也已對機構與當事人家庭進行訪談，了解照顧機構的人力負荷與分工狀況，長輩目前無立即危險。

    家暴防治中心主任許芝綺表示，將先列為老人受虐案件，由社會局追查。許多家庭照顧失能或失智長輩，照顧者精神以及體力負荷較沈重，社工將會設法了解，並提供協助。

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