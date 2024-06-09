北海岸時尚藝術季 富基漁港走秀

新北市「北海岸時尚藝術季」昨天起至卅日在富基漁港登場。（記者翁聿煌攝）

2024/06/09 05:30

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市「北海岸時尚藝術季」昨天起至卅日在富基漁港登場，由設計師潘怡良的GIOIA PAN服裝秀跨界台灣傳統戲曲—「唐美雲歌仔戲團」，還有知名啦啦隊Wing Stars演出。

新北市長侯友宜出席時，稱讚漁港多功能使用，翻轉漁港想像，新北市有廿八處漁港，每個漁港都有不同特色，市府推動「嗨漁港」，依據漁港特性及在地產業翻轉漁港，使漁港兼具遊憩或資源復育等多元功能，讓漁港永續發展。

今年舉辦北海岸時尚藝術季的富基漁港已連續兩屆獲得漁業署「金鑑漁港」評鑑，同時，邁入第五屆的北海岸時尚藝術季，以「傳承」為主題，連續五年提供年輕學子表現舞台，今年除了輔仁大學，更有台北城市科技大學、台北市立大學及龍華科技大學共同參與。

活動充滿時尚活力，由知名啦啦隊Wing Stars熱情演出及輔大服裝織品學院的畢業設計作品開場，更有國際知名設計師潘怡良與唐美雲歌仔戲團跨界合作的服裝秀，在端午連假將經典戲碼白蛇傳—「遊湖借傘」元素融入藝術時尚及海洋漁業永續元素。十五日還有音樂會，邀請新銳激情嗨唱。

會場也提供時尚彩繪體驗、手搖茶飲試喝、糖葫蘆等小吃的時尚藝術市集，參與開幕秀的民眾表示，坐在港邊體驗北海岸意象彩繪，欣賞獨具特色的時尚服裝秀及富基漁港的新鮮海產，十分享受。

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