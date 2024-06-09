為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　新北市

北海岸時尚藝術季 富基漁港走秀

新北市「北海岸時尚藝術季」昨天起至卅日在富基漁港登場。（記者翁聿煌攝）

新北市「北海岸時尚藝術季」昨天起至卅日在富基漁港登場。（記者翁聿煌攝）

2024/06/09 05:30

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市「北海岸時尚藝術季」昨天起至卅日在富基漁港登場，由設計師潘怡良的GIOIA PAN服裝秀跨界台灣傳統戲曲—「唐美雲歌仔戲團」，還有知名啦啦隊Wing Stars演出。

新北市長侯友宜出席時，稱讚漁港多功能使用，翻轉漁港想像，新北市有廿八處漁港，每個漁港都有不同特色，市府推動「嗨漁港」，依據漁港特性及在地產業翻轉漁港，使漁港兼具遊憩或資源復育等多元功能，讓漁港永續發展。

今年舉辦北海岸時尚藝術季的富基漁港已連續兩屆獲得漁業署「金鑑漁港」評鑑，同時，邁入第五屆的北海岸時尚藝術季，以「傳承」為主題，連續五年提供年輕學子表現舞台，今年除了輔仁大學，更有台北城市科技大學、台北市立大學及龍華科技大學共同參與。

活動充滿時尚活力，由知名啦啦隊Wing Stars熱情演出及輔大服裝織品學院的畢業設計作品開場，更有國際知名設計師潘怡良與唐美雲歌仔戲團跨界合作的服裝秀，在端午連假將經典戲碼白蛇傳—「遊湖借傘」元素融入藝術時尚及海洋漁業永續元素。十五日還有音樂會，邀請新銳激情嗨唱。

會場也提供時尚彩繪體驗、手搖茶飲試喝、糖葫蘆等小吃的時尚藝術市集，參與開幕秀的民眾表示，坐在港邊體驗北海岸意象彩繪，欣賞獨具特色的時尚服裝秀及富基漁港的新鮮海產，十分享受。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

新北市今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播