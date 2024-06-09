最年輕「包種茶王」 27歲蔡智霖獲特等獎

今年新北市包種茶比賽，參賽茶師最年長、96歲的陳清國，採茶製茶超過80年。（記者翁聿煌攝）

2024/06/09 05:30

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北好茶春茶上市，今年新北市包種茶比賽特等獎得主蔡智霖才廿七歲，但是製茶家學淵源，是評鑑開辦以來最年輕茶王，今年參賽茶師還有一位最年長、九十六歲的陳清國，採茶製茶超過八十年令人欽佩。

茶農第4代 返鄉製茶5年

新北市長侯友宜昨天頒獎給特等獎得主蔡智霖，他指出，坪林茶葉栽培面積達四八八．四九公頃，是百萬冠軍茶的故鄉，今年春季製茶天候佳，茶葉風味更佳。

蔡智霖表示，他返鄉製茶五年，是蔡家第四代茶農，與父親蔡瑞陽共同經營二．五公頃茶園，茶品包裝由母親劉馨茹設計Logo，建立自有品牌，製茶初期常與父親有爭執，他到附近製茶廠幫忙，瞭解製茶流程，看見父親每天按時製茶，辛勤為家庭經濟打拚，更堅定製茶理念，他在茶園管理上施用有機肥，且選在中午後好天氣採茶，避免雨菁，這次一舉獲得特等獎相當開心。

96歲陳清國 製茶逾80年

九十六歲的陳清國從十二歲就跟著家人學習製茶，茶園面積約有一．五公頃，年產量五百斤茶乾，目前年紀漸長，家中兒女放假回家會來協助採茶及製茶，豐收時也會請附近農友協助，製茶關鍵時刻的判斷，還是由陳清國自己操刀，親力親為。他的女兒陳美雲說，父親生活最大的樂趣，就是休息時，好好品味自己種的茶。

「春飲市集」於六月八、九日及十五、十六日在坪林舉辦，有好茶市集、北勢溪水岸嘉年華、茶鄉走讀、好茶推推及千人封茶等活動。

坪林區長周慶珍說，「封茶」是把當時的心情和對未來的希望，和茶葉及祈願箋條一起裝進茶罐內，再用封條封存起來，等到數年後再啟封，茶葉在茶罐裡面，因時間、地點或氣候而有不同的轉化，可品嚐到充滿祝福與不同風味。侯友宜也參加封茶體驗，祈求地方平安發展順利。

新北市長侯友宜頒發特等獎給最年輕茶王得主蔡智霖（右）。（記者翁聿煌攝）

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