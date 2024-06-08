老船長捕魚60年 新北鼻頭角海域首遇海豹

漁船船長林新永7日上午在新北市鼻頭角附近海域發現一隻小海豹，海科館經比對，研判可能是斑海豹或是碼頭海豹的幼豹。 （林新永提供）

2024/06/08 05:30

〔記者俞肇福／新北報導〕基隆八斗子的漁船船長林新永，昨天上午在新北市鼻頭角附近海域，驚喜發現一隻海豹游近船邊，還想要爬上船，經國立海洋科技博物館產學交流組主任陳麗淑比對影片，發現是罕見的海豹，研判可能是斑海豹（Phoca largha）或是碼頭海豹（Phoca vitulina）的幼豹。這應該是這種海豹在自然環境最南的紀錄。

根據林新永描述，他昨天於鼻頭角附近海域正在放飛魚卵的草包，突然看見一隻小海豹游近船邊，還兩度想要爬上船，但爬不上來；林新永說，他不敢把海豹撈上船，因為怕牠在船上亂跑，又怕牠不吃東西會餓死。

林新永說，他捕魚六十年，在海上遇見海豹卻是第一次，二○二三年曾在八斗子漁港內看到，可惜當時來不及記錄，沒留下照片。

陳麗淑表示，這是北台灣很難得的紀錄，一般海豹都分布在日本以北的海域，這可能是海豹出現的最南紀錄。她說，林新永不只記下座標，還留下照片和影片資料，證實海豹的確出現在台灣北部海域，是一項很標準的公民科學紀錄，館方已經協助把資料上傳到Naturalist上，供大家參考。

海科館表示，海豹與海獅同樣都是圓滾滾的海洋哺乳類動物，也是很聰明的海洋生物；研判迷途小海豹是找不到媽媽與同伴，希望小海豹一路平安。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法