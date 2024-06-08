國影中心2期場館 新北議員籲開國際標

位於新莊副都心的國家電影及視聽文化中心，新北市議員建議二期場館規劃開國際標。（新北市府提供）

2024/06/08 05:30

盼打造世界級表演場地 侯友宜允反映 文化部︰持續與新北溝通

〔記者董冠怡、凌美雪／綜合報導〕國家電影及視聽文化中心（簡稱國影中心）位於新莊副都心，二○二二年啟用，市議員蔡健棠昨天總質詢時表示，土地是新北市的，卻被中央用得「二二六六」，一期說要預留空間給新北也未兌現，二期規劃又未符合國際需求；議長蔣根煌建議開國際標，在新北打造世界級表演場地。市長侯友宜回應，會向文化部反映。

文化部︰已完成地質鑽探調查

文化部表示，文化部經與新北市政府密切溝通及協調國影中心二期工程用地及方向後，已經完成爭取並獲行政院核定自二○二三年啟動公建計畫，目前已完成地質鑽探調查，並由專案管理團隊進行第一階段需求規劃中。文化部將持續與新北市溝通，聽取相關意見，落實完善國影中心專業典藏與回應地方文化發展期待。

國影中心一期場館由新北市提供土地，占地逾一公頃，市價六十億元，並負擔興建工程費四億餘元。二期場館預定地面積達一．六公頃，新北提供土地、中央負擔建設經費。

議長︰引進國際展演增能見度

蔣根煌指出，高雄市有衛武營國家藝術文化中心、台中市有國家歌劇院，國影中心坐落在精華地段，且鄰近行政院新莊聯合辦公大樓，新莊副都心可以說是新北市的門面，怎能沒有一座世界級場館？許多市民也建議，既然要做當然就要最好的，希望二期可以盡量爭取國際標，未來讓太陽馬戲團、金馬獎頒獎典禮到新北展演、舉辦，提升使用率及能見度。

蔡健棠說，中央目前做法，讓人覺得只想蓋起來放在新莊，然後由文化部管理，呼籲善用地利優勢，否則十分可惜。

侯友宜表示，新莊副都心土地昂貴，不能做得「二二六六」，第二期正在規劃中，會建請中央開國際標。

關於國影中心二期進度，市府新聞局長張愛晶表示，市府與文化部合作籌建影視聽博物館，二○二二年簽訂撥用二期用地的契約，行政院同年核定建置計畫草案，去年核定都市計畫變更案，目前文化部正由工程專業管理團隊撰寫需求計畫書，地方也反映需要展演及活動空間，持續爭取。

回饋空間 中央擬補助建置經費

張愛晶表示，市府會再拜會文化部，積極反映開放國際標等相關細節；原本文化部答應回饋新北的一一四坪協拍中心，行政院也請文化部補助市府建置經費，並持續同步協商。

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