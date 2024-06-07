新北5處免費玩水勝地 6/8開放親子同樂

2024/06/07 05:30

〔記者翁聿煌、陳奕劭／新北報導〕炎炎夏日來臨，新北市提供五處免費玩水地點，其中三重海世界水樂園、新店陽光遊戲場、汐止星際遊戲場、新莊塭仔底濕地公園戲水池原訂六月十五日開放，因民眾熱烈詢問，將提早至八日開放，連同去年完工的新店親情人工溪流，讓大小朋友玩水消暑、清涼一夏。

設施整備提前完成 將把關水質

水利局長宋德仁表示，五處戲水園區已完成設施整備工作，將嚴格把關水質，打造安全乾淨的戲水環境。

高灘地工程管理處長張修銘說，海世界水樂園、陽光遊戲場蝶型水道區及星際遊戲場水星戲水區，六月及九月為每週例假日及國定假日開放，暑假期間除週二休園進行場地維護清潔外，其餘時間每日開放，噴水時間為每日上午十點至中午十二點、下午三點至晚上七點，星際遊戲場噴水至晚上八點。

另外，新莊塭仔底濕地公園的戲水池，六月及九月為每週例假日及國定假日開放，暑假期間每週二至週日開放，每週一場地維護暫停開放，噴水時間從上午九點半至下午六點半，每半小時噴水十分鐘；新店親情人工溪流開放親水時段為上午七點至傍晚六點。

端午連假 觀旅局推薦3大遊程

端午連假將至，觀光旅遊局推薦三大遊程，其中「碧潭水舞季」即日起至六月十六日，結合「優人神鼓─青年優人」，每週末帶來精彩的聲光盛宴；「花開水岸．春日藝遊展」在三重大都會公園展覽至六月十日，設置六米高的幸福熊；「福隆沙雕藝術季」於福隆海水浴場展覽至十月卅一日，可看到熊大、兔兔、莎莉排列在沙雕上，可愛療癒。

連假期間新北市多家觀光工廠推出旅遊優惠，包含商品折扣、消費滿額贈好禮、粽型香包DIY、手作麵包粽等活動，詳情上經濟發展局官網或「來趣新北金發局」臉書查詢。

新莊塭仔底濕地公園戲水池吸引人潮。（新北水利局提供）

新店親情人工溪流是民眾夏日玩水的好去處。（新北水利局提供）

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