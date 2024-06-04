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首頁　>　新北市

新北高樓林立僅1輛70米雲梯車 議員憂不足

2024/06/04 05:30

〔記者董冠怡／新北報導〕新竹市一處廿八層樓社區大樓上月發生火警，造成兩名消防人員殉職。新北市議員金瑞龍昨天質詢指出，全市一百公尺以上高樓有三六○棟，但可達高樓層救災的雲梯車僅約卅輛，數量嚴重不足。市長侯友宜表示，救援只靠雲梯車不夠，可透過科技輔助，提升人員安全。

市府︰善用科技 機器人協助救災

金瑞龍表示，新北市興建中的一二○公尺以上超高大樓有九十五棟、一百公尺以上有二六五棟，合計共三六○棟廿層以上大樓，然而，七十公尺雲梯車（可達廿至廿三層樓）僅一輛、五十二公尺（十五至十七層）九輛、卅二公尺（十層）十八輛、廿二公尺（六至七層）四輛，建議市府採購超高雲梯車，投入高樓層救災。

金瑞龍也關心消防人員設備是否新穎、通訊有無死角，若在火災空間迷失受困，能否快速定位，以及可否建置定位系統？

侯友宜說，高樓救災最重要是消防安全設備有無做到完整，不能光靠雲梯車，通訊、定位系統、派發配備是否足夠、適用也要重視，目前建議除了有必要進入搶救民眾，其他盡量利用機器人，透過科技協助救災，提升打火弟兄人身安全。

消防局長李清安說，全市配置十九部機器人，一般違章工廠發生火災，在無涉及人命傷亡情況下，必須深入射水，機器人可協助作業；十六層以上高樓建物（約五十公尺以上）主要靠灑水設備、防火區劃，台灣目前最高的雲梯車七十公尺已是極限。

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