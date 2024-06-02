新北鼓藝節飄粽香 行銷石門三寶

新北市文化局與石門區公所結合新北市鼓藝節，舉辦石門三寶農特產品行銷推廣活動。（記者翁聿煌攝）

2024/06/02 05:30

〔記者翁聿煌、董冠怡／新北報導〕新北市文化局與石門區公所昨舉辦「粽量擊登場」石門三寶農特產品行銷推廣活動及新北市鼓藝節，也為端午佳節暖身，今年活動行銷石門三寶「肉粽、石花凍及鐵觀音」及在地農特產品，並有精彩的傳統鼓藝及現代樂器結合表演，提供市民結合味覺、視覺、聽覺的精彩饗宴。

推廣肉粽、石花凍及鐵觀音

文化局主秘翁玉琴表示，鼓藝節已邁入第十八年，為讓活動更豐富精彩，與各區公所合作，結合在地節慶或特色活動，石門場由三芝國中大鼓隊熱鬧開場，動手動腳舞團及汐止樟樹國小森巴鼓隊帶來青春洋溢的動感樂舞及森巴，知名的「宋坤傳藝」與小提琴演奏家「康妮媚」創新跨界聯演，完美融合，讓民眾欣賞不同的鼓藝表演。

石門區長曾明華表示，新北「石門粽」是一九八○年代間十八王公香火鼎盛時期的祭拜供品，至今已成為外地遊客到石門必買的傳統美食，石門三寶除了肉粽，還有著名的「石門鐵觀音」茶及天然海洋的健康食材「石花凍」，多樣的在地美食歡迎大家來品嘗。

吟詩慶端午 新北詩歌節開跑

此外，端午節也是詩人節，新北市立圖書館昨天在百年歷史建築五股守讓堂推出「吟詩饗宴」活動，邀請到包括向明、隱地、蕭蕭、向陽、焦桐、廖咸浩、李瑞騰、宇文正等近五十位老中青三代詩人，一起為「夢筆生花—新北詩歌節」揭開序幕，邀民眾一同來感受詩歌的人文情懷。

「夢筆生花─新北詩歌節」系列活動至八月廿四日止，包含漢服體驗、市集、音樂會、詩學講座與論壇，將於守讓堂、淡江大學、市立圖書館總館等六處輪番登場，活動可上市圖官網查詢。

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