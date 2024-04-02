汐止中正市場改建 打造多功能綠建築

新北市9座改建市場。（資料來源：市場處 製表：記者賴筱桐）

2024/04/02 05:30

將蓋地上3層複合式使用型態 單層增加到70攤 明年完工

〔記者賴筱桐／新北報導〕汐止區中正公有零售市場使用至今已逾五十年，因為建物的鋼筋裸露、耐震力不足，已影響公共安全，市府啟動都市計畫變更，提高土地使用效益並強化防災能力，即日起辦理公開展覽，將打造地上三層的現代化多功能綠建築市場，預計二○二五年完工，盼帶動地方繁榮發展。

新增肉類、生熟食處理區

城鄉局都市計畫科長鄭博仁表示，汐止中正市場總面積一六八三平方公尺，藉由都市計畫變更，其中的一四三二平方公尺仍維持市場用地，建蔽率從原本五十％放寬到七十％，重建後的單層攤位數由四十八攤增加到七十攤，剩餘的二五一平方公尺土地因為沒有使用需求，參照公共設施用地解編的精神，檢討變更為住宅區還地於民，未來可與周邊私有土地合併開發。

結合市集或餐飲 吸新客源

此案從昨天起公開展覽卅天，四月十七日下午兩點半在汐止區禮門市民活動中心舉辦說明會，公展完成並蒐集民眾陳情意見後，提送新北市都市計畫委員會審議，審議完成即可公告實施。

市場處表示，汐止中正公有零售市場設立於一九七三年，是地上二層樓的建物，現有七十四個攤位，距離汐止火車站步行僅約五分鐘，交通便利，但現況的樓地板、管線等設備老舊，將興建智慧綠能循環建物，正在規劃設計中，截至目前為止，新北市已啟動九座市場改建。

設臨時攤販區 供暫時營業

市場處說，中正公有零售市場未來將新增肉類處理區、生熟食處理區、冷凍冷藏區與卸貨區，並結合市集或餐飲設施複合使用，盼引進新客源，新的市場將設置空調、油脂截留設施及特色攤位，營造整潔明亮、安全美觀及具人情味的購物環境；施工期間在鄰近地區設置臨時攤販集中區，供原有攤商暫時營業，等重建完成後再遷回。

市府城鄉發展局長黃國峰指出，市府提出「公有市場再生活化」策略，透過都市計畫變更，放寬土地使用管制、調整土地使用分區及整體開發等方式活化；至於私有市場，鼓勵民間自主整合更新改建，也推動民有市場活化再生專案，包括降低申請同意比例門檻至五十％、有條件提高容積率，並成立跨局處平台，簡化流程加速更新重建。

新北市汐止區中正公有零售市場使用逾50年將改建，即日起辦理都市計畫變更案公開展覽。（記者賴筱桐攝）

新北市政府推動汐止中正公有市場改建，打造複合使用的現代化市場。圖為完工模擬圖。（市場處提供）

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