野柳地質公園 4/4兒童免費

2024/03/30 05:30

〔記者俞肇福、闕敬倫／新北報導〕萬里區野柳地質公園以奇岩怪石聞名，園方表示，推動地質教育並慶祝兒童節，在四月四日的兒童節當天，十二歲以下兒童免費入園，可參加「好野！童樂石光」派對，結合在地特色及環境資源，培養孩童對環境永續的意識，有闖關、藝術手作及品嚐在地美食等體驗。

「好野！童樂石光」派對 玩遊戲認識景觀

野柳地質公園表示，「好野！童樂石光」派對訂於四月四日早上十點到下午四點舉行，大人購買門票入園，可與孩童一同參加免費體驗，有地質探索、海洋觀察家、野外寫生、體驗美食麻糬等；野柳地質公園也推動地質教育闖關遊戲，透過趣味搶答讓親子認識特殊地質景觀及潮間帶的生態。

另外，捷運淡海輕軌藍海線一期，在淡水漁人碼頭站設置五件立體藝術作品，其中四件以「山海和鳴」為主軸，另一件作品是由四○○位小朋友的共同創作，市府捷運工程局將於今天（三十日）舉辦「列車劇場表演」，由劇團帶領大小朋友們體驗淡海輕軌，了解在地的人文歷史。

新北捷運局指出，在淡水漁人碼頭站的四件作品分別為「棲之頌、浪之舞、潮之歌、波之韻」，各作品都蘊含獨特的故事，分別放在尾軌旁、站體旁的綠帶；「悠遊陶魚」是淡水國小美術老師帶領小朋友的集體創作，共有四○○隻陶魚，每隻都獨一無二，放在旅客詢問處上方及站體旁的綠帶空間。

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