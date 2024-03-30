為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　新北市

來淡水賞櫻 粉嫩吉野櫻開8成

北投子溪的櫻花林生態步道，吉野櫻粉嫩綻放。（記者董冠怡攝）

北投子溪的櫻花林生態步道，吉野櫻粉嫩綻放。（記者董冠怡攝）

2024/03/30 05:30

〔記者董冠怡、翁聿煌／新北報導〕春天迎來吉野櫻的花期！在淡水區無極天元宮、北投子溪的櫻花林生態步道，兩處現在都有吉野櫻綻放，花姿迎風招展；市府綠美化環境景觀處長林俊德昨天表示，目前開花約七至八成，民眾可在捷運淡水站轉乘公車，或在捷運紅樹林站轉乘淡海輕軌再搭公車前往天元宮；另在淡金北新站下車後，步行三分鐘可抵達北投子溪。

無極天元宮 捷運轉輕軌再搭公車

林俊德說，天元宮的三色櫻花期已結束，目前由吉野櫻接力綻放，民眾可在捷運淡水站或淡海輕軌淡金北新站附近，搭乘八六六、八七五、八七六、八七七路線的公車前往天元宮。

種植百株 北投子溪步道3.5公里

他表示，北投子溪的櫻花林生態步道種植約一○○多株的吉野櫻，全長三．五公里左右，櫻花廊道呈現粉色花海，是隱藏在市區的花廊秘徑，在淡金北新站下車後，往北新路方向步行至福德宮旁即可抵達。

景觀處說，新北市其他各地的花況，可到「新北蒔花好綻—花見櫻花季」網站查詢，或搜尋臉書粉專「賞花快報」。

除了風情浪漫的吉野櫻，石碇區的返鄉青年葉家豪在七年前返鄉打造「螢火蟲書屋」，是在地大小朋友的精神食糧，他也推動地方創生，為老舊的石碇山區帶來活化的新希望；他說，即日起到四月四日是「螢火蟲書屋」的天地感謝週，螢火蟲季從四月五日至五月十二日，邀請民眾來石碇找「火金菇」。

葉家豪細數石碇的人文歷史，他指出，十八重溪位於景美溪的上游，曾是一九六○年代的石碇礦山，數一數二的石碇台陽大礦文山煤礦曾盛極一時，十八重溪當時有九條地下坑道，比地上還熱鬧，戴著頭燈的礦工們就像螢火蟲般，在地底下為國家能源政策、養家活口而辛苦打拚，隨著礦場消失，昔日的榮景已漸被遺忘。

四月、五月是螢火蟲的季節，汐止區崇德國小以螢火蟲聞名，今年設置以介紹螢火蟲生態的「螢光所在」常設展，透過豐富的展示看板、生動的立體模型，吸引孩子駐足觀賞，了解螢火蟲的棲地生態；校長李顯鎮表示，常設展充滿螢火蟲的生態與環境氛圍，歡迎各校預約參觀。

淡水區北投子溪的櫻花林生態步道，吉野櫻開了。 （景觀處提供）

淡水區北投子溪的櫻花林生態步道，吉野櫻開了。 （景觀處提供）

淡水區無極天元宮吉野櫻，花姿迎風招展。（景觀處提供）

淡水區無極天元宮吉野櫻，花姿迎風招展。（景觀處提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

新北市今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播