來淡水賞櫻 粉嫩吉野櫻開8成

北投子溪的櫻花林生態步道，吉野櫻粉嫩綻放。（記者董冠怡攝）

2024/03/30 05:30

〔記者董冠怡、翁聿煌／新北報導〕春天迎來吉野櫻的花期！在淡水區無極天元宮、北投子溪的櫻花林生態步道，兩處現在都有吉野櫻綻放，花姿迎風招展；市府綠美化環境景觀處長林俊德昨天表示，目前開花約七至八成，民眾可在捷運淡水站轉乘公車，或在捷運紅樹林站轉乘淡海輕軌再搭公車前往天元宮；另在淡金北新站下車後，步行三分鐘可抵達北投子溪。

無極天元宮 捷運轉輕軌再搭公車

林俊德說，天元宮的三色櫻花期已結束，目前由吉野櫻接力綻放，民眾可在捷運淡水站或淡海輕軌淡金北新站附近，搭乘八六六、八七五、八七六、八七七路線的公車前往天元宮。

種植百株 北投子溪步道3.5公里

他表示，北投子溪的櫻花林生態步道種植約一○○多株的吉野櫻，全長三．五公里左右，櫻花廊道呈現粉色花海，是隱藏在市區的花廊秘徑，在淡金北新站下車後，往北新路方向步行至福德宮旁即可抵達。

景觀處說，新北市其他各地的花況，可到「新北蒔花好綻—花見櫻花季」網站查詢，或搜尋臉書粉專「賞花快報」。

除了風情浪漫的吉野櫻，石碇區的返鄉青年葉家豪在七年前返鄉打造「螢火蟲書屋」，是在地大小朋友的精神食糧，他也推動地方創生，為老舊的石碇山區帶來活化的新希望；他說，即日起到四月四日是「螢火蟲書屋」的天地感謝週，螢火蟲季從四月五日至五月十二日，邀請民眾來石碇找「火金菇」。

葉家豪細數石碇的人文歷史，他指出，十八重溪位於景美溪的上游，曾是一九六○年代的石碇礦山，數一數二的石碇台陽大礦文山煤礦曾盛極一時，十八重溪當時有九條地下坑道，比地上還熱鬧，戴著頭燈的礦工們就像螢火蟲般，在地底下為國家能源政策、養家活口而辛苦打拚，隨著礦場消失，昔日的榮景已漸被遺忘。

四月、五月是螢火蟲的季節，汐止區崇德國小以螢火蟲聞名，今年設置以介紹螢火蟲生態的「螢光所在」常設展，透過豐富的展示看板、生動的立體模型，吸引孩子駐足觀賞，了解螢火蟲的棲地生態；校長李顯鎮表示，常設展充滿螢火蟲的生態與環境氛圍，歡迎各校預約參觀。

淡水區北投子溪的櫻花林生態步道，吉野櫻開了。 （景觀處提供）

淡水區無極天元宮吉野櫻，花姿迎風招展。（景觀處提供）

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