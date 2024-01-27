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《新北》防堵非洲豬瘟 動保處訪視126豬場

新北市府動物保護防疫處日前訪視市境一二六家養豬場。（新北動保處提供）

新北市府動物保護防疫處日前訪視市境一二六家養豬場。（新北動保處提供）

2024/01/27 05:30

〔記者許倬勛、吳正庭／綜合報導〕中國再度爆發非洲豬瘟，為防堵疫病入侵，新北市府動物保護防疫處日前訪視市境一二六家養豬場，要求豬農做好自主生物安全防護，如人車進出管制與消毒、人員安全防護、維護等，也呼籲業者勿將不明來源的豬隻與場內豬隻混養。

動保處表示，去年十二月中國爆發毒性更強的變種非洲豬瘟，日前派員至各養豬場訪視，督導業者須嚴格落實高溫蒸煮廚餘達九十度才能餵養，而養豬頭數低於一九九頭者則不得使用廚餘餵養，違者將依「動物傳染病防治條例」及「飼料管理法」開罰。

除了養豬場的訪視，動保處每日派駐防疫人員針對運豬車輛進行盤查，督導運豬車輛裝載GPS追蹤系統，完成清消作業才可以離場。確保原料皆有上蓋密閉，核對死廢畜禽數量及化製程序正常。

金門縣動植物防疫所昨天表示，目前除對縣內養豬場加強監控，並持續禁止豬肉活體、屠體銷往台灣本島，也協調海巡署嚴加執行海上、岸際及碼頭巡查作業；此外，農業部動植物防疫檢疫署高雄分署金門檢疫站表示，小三通對於從非洲豬瘟疫區攜帶豬肉品回台灣裁罰很重，第一次二十萬元，第二次一百萬元，務必將病毒「阻絕於境外」。

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