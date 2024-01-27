拓寬人行道 青潭國小6老樹保留

青潭國小東側的六棵麵包樹，護樹團體曾到場陳情護樹。（資料照）

2024/01/27 05:30

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市新店區青潭國小校園東側原有六棵樹齡達六十多年的老麵包樹，是創校校長種植，居民擔心老樹傾倒會影響行人及行車安全，校方原本有意砍除，經護樹團體陳情，市府養護工程處研商改善方案，台灣樹人會秘書長潘翰疆表示，改善工程可達到「老樹原地保留」、「人行道夠寬」、「機車格夠用」三贏。

創校校長種植 麵包樹60多歲

潘翰疆說，青潭國小東側的六棵麵包樹，是當初創校校長種植的，和青潭國小一起茁壯成長，見證學校發展歷程，砍樹會讓校園的歷史文化記憶消失，護樹團體與在地居民希望搶救老樹，去年六月，歷經說明會、會勘，護樹與移樹兩方未能達成共識。

潘翰疆說，感謝獲得新北市府支持，兼顧老樹保護與人行道改善，養工處建議採取「新店區北宜路二段八十二巷（青潭國小旁）人行道改善工程」，將六棵老樹原地保留，樹木植穴拓展改為長型植栽帶，讓老樹持續庇蔭行人。

避開落葉落果 機車格沒變少

此外拓寬人行道淨寬為一．六至二．一米，可供輪椅、嬰兒車、行人通行無虞，也符合法規人行道一．五米以上。路邊機車格區位微調，避開老樹落葉落果，改善前後機車格位一格不少。

青潭國小校長林愛玲表示，保留老樹是對學校師生最好的生命教育，若能同時保留老樹，又解決社區對公共安全的疑慮，是最好的結果。

護樹團體及居民表示，此方案解決移樹方的訴求，將人行道改善為一．五米以上，養工處方案工程經費僅需一百九十萬元，工程時程僅需四十天，早日實施即可消弭解決護樹、移樹的對立。

護樹團體表明支持養工處三贏方案。（記者翁聿煌攝）

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