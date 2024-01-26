割喉案受害生告別式／父以兒的貼心、正義感為榮

楊生的親友與同學在告別式結束後，聚集於會場外，在吉時將手中的氣球放出，將思念與祝福傳達給在天上的楊生。（記者黃子暘攝）

2024/01/26 05:30

〔記者黃子暘、徐聖倫／新北報導〕新北市楊姓國三生在校內遭割喉遇害，家屬昨天在新北市立殯儀館舉辦告別式，楊父強忍悲慟哽咽唸出追思文，他以兒子的貼心、責任感與正義感為榮，隨後他聲明希望司法「速審重判」此案；教育部長潘文忠表示，將在新學期來臨前，完成公布曝險少年回歸校園時預劃過渡期輔導機制的規範。

父盼司法速審重判此案

楊父數度哽咽、難過地說不出話，他說兒子從小就非常順從父母、老師管教，也會貼心幫忙做家事、照顧姊姊，孝順又善解人意，他經常教導兒子要明辨是非，結果卻造成命喪黃泉，「有時我都懷疑，是否做錯了？」思子情深讓在場弔唁者同感悲戚，許多人難過拭淚，對楊生的不幸遭遇深感不捨。

楊生的老師、同學也到場送他最後一程，在會場上施放汽球，把思念與祝福傳給在天上的楊生，祈祝他在另一個國度自由自在。

曝險少年回歸校園輔導 教長允新學期有新機制

教育部長潘文忠到場致哀後受訪表示，未來若有高關懷對象、曝險少年在回歸校園時，可預劃安排一段過渡期，安排輔導管理的辦法，以協助第一線的學校與教師維護校園安全，這段期間教育部都在與教育團體討論，全面檢視法規，將搶在新學期前，公布相關的辦法與規範。

板橋區政顧問石一佑在現場出示楊生家屬的聲明，希望「殺人者償命，速審重判」，希望真相大白，讓凶手及教唆者接受制裁，希望法律以等同於檢視被害人的標準，來審視教唆者及殺人者，「祈求法院公正嚴判，真正替我兒子討回公道」，莫讓「年齡」導致司法成為失衡的天秤，因年紀較小不斷犯錯成殺人魔者，還可一而再的被保護。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法