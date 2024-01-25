新北校園割喉案 受害學生今告別式

2024/01/25 05:30

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市校園彈簧刀割喉案，奪走無辜楊姓學生性命，今日楊家將在板橋殯儀館舉行告別式，楊父的追思文草稿部分曝光，充滿對愛子的思念與不捨；楊父寫道，他從小就教導孩子做人要堂堂正正，未料孩子卻因此遭遇不幸。一路以來扶助楊家的板橋區政顧問石一佑說，她和家屬都盼司法毋枉毋縱，還孩子應有的公道。

楊父的追思文寫道，他不斷教導孩子要有是非觀念，做個堂堂正正的人，沒想到孩子在校身為風紀股長，挺身主持正義，卻遭遇不幸；楊生自幼優秀、有正義感，從未讓爸爸煩惱，會主動幫忙做家事、照顧身心障礙的姊姊，楊生也是為了想就近照顧姊姊，所以就讀於事發的學校。

楊父也在文中指出，他會為孩子尋求應有的公義正道，盼司法正視楊生、毋枉毋縱，不要讓孩子的血白流，也希望孩子在另一個世界無病無痛，來世再續父子緣。

石一佑說，一個活潑、可愛的孩子在應該最安全的校園逝去，家屬非常痛心，她希望孩子在另個世界無憂無慮，繼續秉持正念，也盼司法還給楊生公道。

校方發言人指出，校長、五十多位師生將出席楊生告別式，校方也印製好畢業證書，頒發給楊生家長。教育局長張明文將全程出席，送楊生最後一程。

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