《抗寒大作戰》新北高接梨接穗暫緩 茶樹灑水防凍

新北市府農業局派員稽查寒害狀況。（農業局提供）

2024/01/25 05:30

〔記者許倬勛、黃子暘／新北報導〕寒流來襲，新北市政府啟動寒害應變機制，提醒淡水、三芝、八里高接梨區、桶柑產區及坪林、石碇、三峽等茶區，注意農作防寒措施，若發生農損情形，可先拍攝災損照片，標示田區坐落地段與地號，向區公所提出申請，農業局將協助爭取農損補助。

遇農損先拍照 標示地號

農業局長李玟表示，寒害屬於延遲性，對農作物危害速度較慢，但影響時間較長，目前進入高接梨接穗期間，連日降雨可能造成無法開花，著果率低，已通知農友寒流後再進行接穗。

茶樹部分，李玟指出，目前九大產區都完成茶樹修剪與施肥，茶樹處於「半休眠」狀態，茶農可噴霧灑水防護，防止霜凍，或是在樹冠上覆蓋塑膠布、茶園鋪上花生殼等保溫。農業局將派員巡查、宣導，若達災損標準，將協助農友爭取補助。

動物之家開暖爐 保溫燈

新北市八間公立動物之家啟動防寒措施，備妥保溫燈及暖爐給老、幼及虛弱動物，動物保護防疫處建議，飼主可將門窗縫關小，防止寒風進入室內，準備保暖床墊、開啟暖氣，長毛犬隻如哈士奇、柴犬、黃金獵犬等品種，不太需要穿上衣物禦寒，避免悶熱引發皮膚病。

另外，市議會國民黨團發起低溫假連署，盼市府向中央建議研擬低溫假放假標準，但藍營議員陳明義反對，認為應教導孩子隨氣溫調整穿著；民進黨議員黃淑君、陳乃瑜認為，中央對低溫假的立場是因地制宜，新北市幅員遼闊，市府應先針對各區域狀況制定相應標準。

教育局回應，新北市依中央法規授權各校因地制宜，決定是否停班課，至於是否設置低溫假及放假標準，涉及人民與企業權益，需要中央規範並制定配套措施，市府以確保師生安全為優先考量，掌握山區學校狀況，尊重家長及學生到校意願。

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