北捷春節採假日班距 貓纜除夕休息

2024/01/24 05:30

〔記者蔡思培／台北報導〕農曆春節連假將至，台北捷運的服務不中斷，但各路線將採假日班距行駛，旅客候車時間將會拉長；另外，貓空纜車、兒童新樂園僅有除夕暫停營業，其餘日期皆有營運。

台北捷運公司指出，淡水信義線、松山新店線、中和新蘆線、板南線等，非春節期間的平常日（週一至週五）班距約為三分鐘至六分鐘，文湖線平常日的班距是二至四分鐘；二月八日（小年夜）至十四日（年初五），各線班距將調整為二．五分鐘至九．五分鐘，深夜時段的班距仍維持十二分鐘，新北投及小碧潭等北捷支線，全天班距將擴大到十至二十分鐘。

考量旅客在春節期間可能搭乘捷運至動物園、淡水地區，文湖線、淡水信義線會視候車人數多寡，機動加開列車，北捷也會在每天上午十一點至晚上七點，彈性讓原先僅行駛至北投站的淡水信義線區間車，延駛至終點站淡水站，接駁更多旅客。

北捷以往僅在假日全天、平常日非尖峰時段開放旅客攜帶自行車、大型寵物車搭乘捷運，今年春節期間擴大為全天候開放，僅文湖線各車站、台北車站、忠孝新生站、大安站、忠孝復興站、南京復興站等特定車站未開放。

北捷旗下的台北小巨蛋主場館，除夕營運時間調整為上午九點至下午五點，其餘日期正常開放，營業時間自上午九點至晚上十點。冰上樂園僅除夕暫停服務，其餘日期正常開放，營業時間自上午九點至晚上九點。

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