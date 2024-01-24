新北培育AI人才4目標 設2所示範高中

新北市教育局昨天舉辦全市國中、高中校長會議。（記者翁聿煌攝）

2024/01/24 05:30

設全國首所完全中學科技中心

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市教育局昨天舉辦全市國中、高中校長會議，會中提出四項AI（人工智慧）人才培育目標，將與頂尖大學攜手培育；教育局長張明文表示，今年將設立兩所AI+科技示範高中、六所高中成立科技數理實驗班、推動假日科技數理適性人才方案，及銜接台灣頂尖大學的科技數理相關課程，並成立全國第一所完全中學科技中心。

6校成立科技數理實驗班

教育局指出，一一三學年度將於錦和高中及樟樹國際實創高中兩校，成立AI+科技示範高中，另在北大高中、三民高中、石碇高中、樹林高中、清水高中與樟樹國際實中共六校，成立科技數理實驗班；錦和高中成立全國第一所完全中學科技中心。

攜手頂尖大學 教授課程

副市長劉和然昨天出席校長會議，會中討論「推動AI+科技學校、開設AI新北菁英班、成立AI教師新北隊及發展AI科技大聯盟」四項目標，期許鏈結頂尖大學的資源，強化新北AI人才的培育量能。

張明文說，在科技數理方案課程，將強化與頂尖大學合作，由教授親授「假日專班課程」、「探索研發營隊」及「彈性學習微課程」，培育新北高中生優質銜接大學課程；與國立台灣師範大學合作培育AI種子教師，安排入校協助教學現場，進行AI課程優化與轉化。

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