三峽護膚店被控詐財4千萬 150人受害

新北市三峽區護膚店被控詐財，受害者召開記者會。（記者董冠怡攝）

2024/01/24 05:30

以假分期、真貸款及融資等手法 負責人失聯 被害人組自救會提告

〔記者董冠怡、徐聖倫／新北報導〕新北市三峽區一家經營美容、美甲、按摩的護膚店，驚傳有一百多名顧客被詐騙，累計金額高達四千萬元，卅多名被害人昨天由市議員林金結、林國春陪同召開「護膚消費變貸款人頭」記者會，指控項姓女負責人以假分期、真貸款及融資等多項手法詐財，案發後避不見面；三峽警方表示，已有六十六名被害人組成自救會並提告，正積極偵辦中。

受害者遍及三峽、土城、鶯歌、桃市

「請救救我們！」多位被害人與護膚店所在地的中埔里里長翁聖濰等人氣憤表示，該店開業七年多，從去年底陸續有民眾受害，到該店購買美容課程或被勸誘入股投資店內設備來誆騙貸款，甚至引介客戶給融資貸款公司，業者的審核機制寬鬆，累計約有一五○人受害，對象遍及三峽、土城、鶯歌及桃園市。

控訴接獲催繳電話 才知「被貸款」

林金結表示，受害情節概分五類，第一類是完全不知自己「被貸款」，收到法院的支付命令才後知後覺；第二是投資詐術，以合夥開設分店或投資店內設備為由，誆騙受害人貸款五十萬元至八○○萬元不等；第三是貸款購買課程分期付款，卻塞入貸款文件，讓受害人失察而誤簽貸款；第四類是貸款購買課程並分期付款，卻一次都沒用過；第五類是現金預繳課程，卻無履約保證、銀行監察機制。

一名女性受害者在記者會控訴說，接獲金融機構業者的催繳貸款電話，才知得自己貸款購買產品跟課程，「我完全不知道我有貸款！」

林國春指出，這件詐騙案牽涉不少銀行、租賃公司、數位資融、手機貸款、當鋪等業者，受害人的貸款若來自當鋪，已違反法律規定，應對違規、違法放貸的地下金融機構提出詐騙共犯的指控，爭取自身權益。

負責人帳戶列警示 警方追查金流

三峽警分局偵查隊副隊長謝銘鴻表示，項女已涉嫌違反銀行法、詐欺及偽造文書等罪嫌，警方已組成專案小組並報請新北地檢署指揮偵辦，將她名下的帳戶列為警示帳戶及分析金流。

警方調查，四十歲的項姓女子從事護膚美容業，疑似周轉不靈，向一百多名熟客誆稱投資店內設備或購買美容課程等，再誆騙被害人辦理融資貸款，項女從八年前起在三峽區弘園街經營護膚美容、美甲美睫的美容店，生意最風光時還到土城區開設分店，但後來經營不善，目前失聯。

市議員林國春（右）、林金結（左）陪同受害者召開記者會。（記者董冠怡攝）

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