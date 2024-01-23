新北「吉龍舞春」春聯 開放免費索取

新北市龍年福袋封面與內卡背面。（記者賴筱桐攝）

2024/01/23 05:30

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市長侯友宜昨天開箱農曆龍年的春聯「吉龍舞春」，沿續新北往年春聯的國、台語通用諧音，「吉龍舞春」的國語象徵祥龍獻瑞、欣欣向榮、經濟蓬勃發展等吉祥意；台語諧音是「錢攏有剩」，不同順序的念法也各有意涵，即日起週一至週五的上班時間在市府一樓西側服務台或廿九個區公所，提供民眾免費索取。

侯友宜指出，「吉龍舞春」是很有創意的雙語春聯，國語意為吉龍在春天舞動，象徵萬物復甦、經濟蓬勃發展，期許龍年大豐收、富足有餘裕；台語的諧音是「錢攏有剩」，祝福民眾龍年財運暢旺，賺大錢並存到錢。

「吉龍舞春」春聯也可按照自己喜歡的順序來念，各有不同意義，例如「龍舞春吉」（攏有剩錢）、龍舞春（事事有餘裕）、龍舞吉（攏有錢）。

市府秘書處長饒慶鈺說，「吉龍舞春」春聯是由新北青年書法家楊崇廉與設計師王景民攜手創作，「龍」字的運筆矯捷連貫，呈現率性且圓潤線條，並運用龍角與龍鬚，強化龍的意象，將「吉龍」的氣勢結合「舞春」的靈動。

此外，福袋設計以簡潔線條描繪龍的形象，將「吉」字與龍首結合，龍角型態有如雙手向上，象徵獻上祝福與收穫滿滿；內卡正面是英挺飛舞的吉龍，用龍爪抓著十元硬幣，祈求財運暢旺；另面有吉龍和書法「吉龍舞春」相呼應，祝賀富足有餘、龍舞幸福（攏有幸福）。

新北市政府公布龍年春聯「吉龍舞春」和新春福袋樣式，「吉龍舞春」是國台語通用的創意春聯。（記者賴筱桐攝）

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