《新北》照顧者壓力大 春節「喘息服務」先預約

新北市「喘息服務」照服員協助個案，分攤照顧者的重擔。（衛生局提供）

2024/01/23 05:30

〔記者董冠怡／新北報導〕農曆春節快到了，家庭照顧者在除舊佈新的同時，仍肩負照顧失能家人的責任，身心壓力很大，新北市府衛生局提供「喘息服務」給家庭照顧者，在農曆春節期間仍持續提供，分攤家庭照顧者的重擔，有需求者可洽衛生局長期照顧管理中心各分站申請預約。

長照服務可依個別化需求量身打造

七十四歲的高奶奶患有失智症及多種慢性疾病，她的兒女申請長照服務，在照服員及復能老師的協助下，可維持基本的生活自理能力，但她的女兒因病過世，加上高奶奶最近有二次中風，身體狀況急遽退化，兒子一肩扛起重擔，透過喘息服務才減輕照顧負荷。

衛生局長陳潤秋表示，長期照顧好比是漫長的馬拉松，僅靠家庭照顧者自身努力，很難走得長遠，適時向外求援，不但讓被照顧者的生活獲改善，也讓家庭照顧者得以休養生息，畢竟休息才能走更長久的路。

陳潤秋說，長照服務可依民眾的個別化需求來量身打造，農曆春節將至，辛苦的家庭照顧者可善用喘息服務，向各區長照管理中心分站、衛生所、區公所、醫院等，填寫長照服務申請書，或到新北市府雲端櫃台申辦e服務網路申請，也可撥打一九六六專線申請並諮詢相關問題。

喘息服務依評估給予不同額度補助

喘息服務分為居家、機構及社區喘息三種型態，居家喘息是二小時支付七七○元；機構住宿式一天（廿四小時）支付二三一○元；社區喘息又細分三種，日照中心全日一二五○元、半日六二五元；巷弄長照站一小時一七○元；夜間（晚上六點至次日上午八點）至小規模多機能服務中心費用二千元。

申請長照服務後，有專人到府評估，視被照顧者的長照需求等級，給予不同額度的補助，被列為第二至六級者，每年喘息服務補助三萬二三四○元；第七至八級每年補助額度為四萬八五一○元。

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