全國首創 新北國中生赴美職業試探

教育局長張明文（左三）昨攜樟樹國際實中、瑞芳高工等四校師生舉行記者會，公布四種技職國際見學方案。（記者黃子暘攝）

2024/01/23 05:30

教育局「國際見學」4方案 高中職國際產業見學也啟動

〔記者黃子暘、賴筱桐／新北報導〕新北市推動技職教育與國際接軌，市府教育局昨天公布四種「國際見學」方案，分別為「技職國際產業見學」、「國際技職領袖人才」、「頂尖金手國際交流」及「國際適性職業試探」；教育局長張明文表示，高中職專屬的「技職國際產業見學」與國中生專屬的「國際適性職業試探」方案先啟動，後者將甄選二十名國中生在六月赴美學習，申請報名至二月廿三日止。

國中生赴美 有工業、家事、醫護類等課程

教育局昨天舉行「歐亞美洲國際航路啟動記者會」，公布四種「國際見學」方案，首波啟動的「技職國際產業見學」、「國際適性職業試探」的費用，參與學生需自行負擔旅費，行前培訓課程由公費補助。

張明文說，「技職國際產業見學」提供高中職學生到日本、法國、比利時、荷蘭，由樟樹國際實中、瑞芳高工、鶯歌工商及淡水商工徵選不同專業群科學生赴歐亞四國，分別學習服裝時尚設計香奈兒刺繡、餐飲米其林料理與法式甜點製作、商業管理及日系工藝等技能，甄選資訊可上各校官網查詢。

國中生適用的「國際適性職業試探」，張明文表示，提供到美國加州產學職業試探的機會，是全國首創，由樟樹國際實中與美國矽谷MetroED職業中心合辦，預計甄選二十名市立國中的學生，經行前培訓後於六月赴美學習，課程包含工業、家事、醫護類探索課程及產業參訪等。

高中職到日、荷、法、比利時學習不同技能

教育局表示，「技職國際產業見學」及「國際適性職業試探」皆採甄選，符合年齡及就讀科系等資格即可報名，入選學生需參加行前國際教育培訓及返國成果發表。

另外，市府勞工局為了提升勞工的職場競爭力，勞工大學開設勞動知識、電腦資訊、英日韓語等豐富課程，即日起到二月二十九日報名選課，凡設籍、工作地或居住地在新北市的民眾，皆可到「新北勞動雲／勞工大學」網頁報名，電洽二二九八三六三九。

勞工局長陳瑞嘉說，貫徹終身學習的理念，勞工大學提供超值學費，職能課程每學分一千元，勞動教育課程僅需繳交保證金，修課期滿符合退費規定即全額退還，若同時修習兩類課程，可享其中一門職能課程學分費半價優待，夫妻團報、新住民、原住民、身心障礙或低收入戶享八折優惠。

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