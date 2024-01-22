民宅弱層補強補助 新北首例完工

新北市新莊區一處公寓梁柱結構受損，住戶申請住宅弱層補強方案，已於近期完工。（新北市工務局提供）

2024/01/22 05:30

每棟最高補助提高至450萬

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市新莊區自立街一處五層樓公寓，住戶發現梁柱結構受損，擔心有安全疑慮，向市府工務局申請耐震能力初步評估及私有建築物弱層補強補助方案，扣除四五○萬元補助費用後，住戶只需要共同負擔近八十萬元，補強工程僅花費四個月，近期完工，相較危老都更花費較少時間和金錢，提升居住安全，這也是新北市首例私有住宅弱層補強完工的案件。

相較危老都更 省時又省錢

工務局長祝惠美表示，為提升既有建築物結構安全，中央與市府二○一九年起推動耐震能力不足的建築物弱層補強專案，二○二○年每棟補助經費從最高二二○萬元調高至四五○萬元，如果耐震能力初評顯示危險度總分大於四十五分，補助比例最高可達八十五％，相較二○一九年補助款增加四十％，大幅減輕住戶負擔。

以本案為例，原本施工費用需要五二九萬元，扣除補助費用後，全體住戶只要共同負擔近八十萬元，平均每戶出資不到十萬元，儘管社區整合過程對於補強設計方案、居住使用影響程度、補強經費的負擔比例等問題產生分歧，但市府協助整合民眾、結構技師與施工廠商等各方意見，最終達成共識。

住戶共同負擔近80萬 工期短

工務局使用管理科科長許雅惠表示，九二一大地震以前的既存房屋，法規對於建築物的耐震程度要求較低，弱層補強是針對軟弱的結構實施補強，降低地震造成的損壞，避免「軟腳蝦」的情況，其優點為施工快速、負擔費用低、安全性高，並盡量利用公共空間施作。

許雅惠說，如果民眾對房屋安全有疑慮，經取得二分之一所有權人同意，可先向工務局申請免費耐震初步評估，若初評結果為需要補強，再申請弱層補強補助方案，統計二○二二、二○二三年共有十四棟房屋獲得核准補助，今年為止已有三件申請案。電洽：二九六○三四五六分機八九七一至八九七三。

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