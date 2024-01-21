三峽桃子腳國中小 8月增幼兒園9班

新北市長侯友宜（中）視察桃子腳國中小第三期校舍擴建工程進度。（記者翁聿煌攝）

2024/01/21 05:30

第三期校舍擴建 地方盼小一增3班 侯友宜允諾適度調整班級數

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市三峽北大特區的人口持續成長，學區內的桃子腳國中小班級數不敷所需，第三期校舍擴建正施工中，主結構體已完成，正辦理室內外裝修工程及機電設備安裝，預計一一三學年度可新增九班的幼兒園，但在地議員要求再新增國小一年級三個班級，避免新生跨區就讀，造成家長接送孩子的不便。

北大特區人口成長快速 就學需求大

市長侯友宜昨天前往視察工程進度，對於民意期待的國小增班，他表示，會運用校舍的空間調配，適度調整班級數量，滿足在地各學齡人口的就學需求，解決學童跨區就學問題；教育局長張明文允諾，會視實際的新生就讀需求，評估增班的可行性。

侯友宜視察時要求施工團隊如期如質完工，讓學童有安全舒適的教學環境；他說，興建工程預計今年七月底完工，趕上八月的幼兒園新生入學，國小部共招收四十八班、國中部有廿一班，因為生活機能良好，在地生養及人口移入逐年攀升，連帶提升學齡人口的就學需求。

地下1層、地上6層大樓 共構幼兒園

市府利用學校西北側的平面停車場，新建第三期校舍暨共構幼兒園，興建一棟地下一層、地上六層的教學大樓，包含九間幼兒園活動室、廿二間普通教室、五間特教教室、六間專科教室及行政空間，還有六十三格汽車停車位，供教職員及幼兒園家長接送使用，總工程費約五．三億元。

在地的市議員洪佳君、林銘仁和蘇泓欽等人反映，北大特區的適齡學生愈來愈多，盼桃子腳國中小的國小部至少要新增三個班級，以免造成學生跨區就讀，家長接送的交通不便；張明文表示，會評估國小部增班的可行性，努力滿足在地就學的需求，新校舍完工後，也可招收身心障礙學生及幼兒，提供師生嶄新的學習環境。

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