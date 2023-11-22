《新北》輔具需求高 善團合捐258台輪椅

2023/11/22 05:30

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市身障者人口有十七萬餘人，老年人口有七十一萬九八五八人，輔具需求很高，尤其是輪椅，新北市土城區鳳靈慈愛同心會、牙醫師公會全聯會、北醫牙醫校友會及中和同濟會等十三個單位，昨聯合捐贈二五八台輪椅，由市府秘書長邱敬斌代表受贈。

土城鳳靈宮宮主黃妙鳳表示，該宮主祀準提佛母，以慈悲濟世為懷，並成立鳳靈慈愛同心會，從二○一九年起至二○二二年間，聯合民間團體，已捐贈六百卅台輪椅、二四五台助行器及一台氧氣製造機，這次捐贈二五八台輪椅，是信徒在宮中擲筊請示佛母的結東，原來是累計八八八台輪椅，是希望所有使用者，無論健康或家庭生活都能「發、發、發」。

邱敬斌表示，新北市截至今年十月止，身障者人口有十七萬八千五百一十人，老年人口有七十一萬九八五八人，輔具需求很高，尤其是輪椅，不僅肢體障礙者，年老失能長輩也需要，所有受贈輪椅及輔具，將交由新北市輔具中心運用。

此外，板橋區農會營運績效好，行善公益也是跑第一，歷年來捐贈救護車、醫療車給市府，昨天理事長郭進源帶領常務監事郭宏政、總幹事郭淑敏及全體理監事，捐贈一輛復康巴士給新北市政府。

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