新莊、林口心衛中心 年底啟用

衛生局布建社區心理衛生中心，促進民眾心理健康。圖為快樂媽咪講座活動畫面。（記者董冠怡攝）

2023/11/22 05:30

〔記者董冠怡／新北報導〕心理健康才有真正的健康！為強化民眾心理健康，新北市衛生局表示，二○二○年起布建社區心理衛生中心，已有兩座啟用，新莊、林口心衛中心將在今年底啟用，預計二○二五年以前成立七座，除了提供心理諮商與個案管理服務，還會辦理衛教宣導與主題課程，連結社區資源，建構心理衛生社區照護網絡，讓民眾能獲得及時協助。

2025年前成立七座

中和區心衛中心主要服務中和居民；新店區心衛中心服務範圍涵蓋新店、深坑、石碇、坪林、烏來及永和區；新莊、林口心衛中心在今年底啟用，服務範圍仍在規劃中；淡水、蘆洲設立二座，另外一座則在布建中，總計七座。

衛生局長陳潤秋指出，新北市社區心衛中心配有心理諮商室、個案服務區及團體活動區，並且聘請諮商心理師、職能治療師、護理師、心衛社工、關懷訪視員及心理輔導員等。

陳潤秋說，社區心衛中心今年加強與社區連結，如跟學校合作舉辦青少年巡迴論壇、與長照單位共推銀髮正念工作坊，了解並促進青少年、長者的心理健康，同時也有職場心理健康、父母支持團體及親子成長團體等相關活動，並從與會者的問卷反饋中，持續開發多元主題，促進民眾心理健康。

衛生局表示，一般民眾可能會認為，碰到重大事件打擊或心裡生病才能尋求心衛中心協助，實際上，日常生活中需要找人談心事也可以，民眾只要有需求，就可與諮商心理師會談一次約四○至五○分鐘，可免費諮商四次，並由專業人士評估是否需要展延，有需要者可洽（○二）二二五七二六二三預約。詳細內容可上新北市社區心衛中心網站查詢。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法