《新北》便民臨停 逾60處路段紅線變黃線

交通局表示，劃設黃線路段需優先考量行車安全，再依使用需求檢討。（記者許倬勛攝）

2023/11/22 05:30

路寬20公尺以上優先改善 明年2月底前完成至少210處改繪

〔記者許倬勛／新北報導〕新北市都會區停車不易，市府交通局全面檢討黃線路段開放臨時停車，方便民眾在短暫時間上下車及接送老人、孩童時更安全友善，目前已陸續完成逾六十處路段的紅線改繪成黃線；交通局說，繼續盤點路寬二十公尺以上的路段列為優先改善地區，預計在明年二月底前完成總共至少二一○處的紅線改繪成黃線路段，整頓重點道路的臨時停車秩序。

交通局提醒說，依據道路交通標誌標線號誌設置規則，黃線路段在每天上午七點至晚上八點禁止停車，如果在上述時段內臨時停車，上、下乘客或裝卸物品，駕駛人必須保持「可隨時因應突發狀況或緊急駛離的狀態」，共享方便接送的臨停空間。

捷運、醫院、學校周邊 檢討調整

交通局長鍾鳴時指出，新北都會區停車不易，許多駕駛人反映只是臨時停車三、五分鐘而已，但到處都是禁止停車的紅線路段，想臨時接送老人或孩童非常不方便，更擔心紅線違停被檢舉開罰，市府考量民意需求，今年度在捷運等大眾運輸場站附近、醫院及學校周邊、計程車違規熱點與臨停需求較高的路段，檢討紅線調整，已陸續完成逾六十處路段的紅線改繪黃線。

因地制宜 評估全日或時段性臨停

交通管制工程科長林昭賢說，劃設黃線路段需優先考量行車安全，再依使用需求來檢討，除了外側車道的寬度需達五公尺以上，還需避開路口、公車停靠區及消防栓等法定禁止臨時停車地點，交通局也會針對交通量大及臨停需求特殊的地點，評估規範全日或時段性的臨時停車，例如捷運站或學校的周邊路段，兼顧道路通行安全及臨停需求。

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