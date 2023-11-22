新店民安段社宅 明年下半年招租

民安段社會住宅將提供一至三房型共一九四戶。 （記者黃子暘攝）

2023/11/22 05:30

鄰近安坑輕軌安康站 1至3房型共194戶 將設非營利幼兒園

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市推動社會住宅興建及招租作業，市府城鄉發展局長黃國峰表示，從今年底至明年有多處社宅將陸續完工，新店區民安段青年社會住宅預計明年上半年完工、下半年招租，可提供一至三房型共一九四戶，鄰近安坑輕軌K六站（安康站）、安坑交流道，交通非常便利，租金是依照明年度的租金分級制度，提供多元選擇。

新店區將有超過九千四百戶社宅

黃國峰指出，市府透過都市更新分回建物、容積獎勵捐贈、多元社福、整體開發等方式來增加社宅，新店區目前有央北、斯馨等營運中的社宅，共有一○五○戶，再加上民安段社宅的一九四戶，後續還有新店B、D、F、H、I單元整體開發區規劃社福用地四．四三公頃，B單元加上都更分回加上中央興辦約有四○七五戶，規劃中的D、F、H、I單元約有四一一六戶，新店區未來將有九千四百多戶社宅。

黃國峰說，新店區民安段社宅位於安民街三巷及安光公園旁，鄰近安坑輕軌K六站（安康站），距離安坑交流道僅五到十分鐘的車程，建物的一樓規劃為店舖商業空間、非營利幼兒園，二樓至十四樓規劃為住宅，共提供一房型八十戶（含四戶無障礙戶）、二房型有七十五戶（含四戶無障礙戶）、三房型有卅九戶（含二戶無障礙戶），共一九四戶，預計明年下半年開放招租。

土城、板橋三處社宅 明年上半年招租

城鄉局企劃建築科長陳以霖指出，另外土城區土城永和六十六戶、土城大安八十八戶，及板橋區華江一路容積獎勵社宅五十二戶將於明年上半年開放招租；土城區的兩案鄰近台北捷運永寧站，附近有百貨、圖書館、活動中心；板橋容獎社宅鄰近北捷江子翠站，靠近台六十四線快速道路，附近有華江市場、河濱公園及江翠國小，生活機能佳。

在其他的市府自建社宅部分，有三峽區三峽國光二期九二一戶、中和區中和安邦六三二戶、泰山區泰山中山二一○戶將在今年底至明年完工；多元取得部分有容獎捐贈、都市更新分回共十二處、二五七戶，也將在今年底到明年完工。

新北市新店區民安段青年社會住宅預計於明年下半年招租。 （記者黃子暘攝）

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