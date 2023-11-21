（新北）新莊中正、中環路口禁左轉 12月起科技執法

新莊區中正、中環路口自今年12月1日起新增科技執法取締違規左轉。（新北市警察局提供）

2023/11/21 05:30

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市警察局去年底啟用十六處路口多功能科技執法設備，偵測闖紅燈、違規停車、不停讓行人、未保持路口淨空、車輛行駛人行道、跨越雙白（黃）線、未兩段式左轉、未依標誌標線號誌行駛等八個違規項目，十二月一日起將於新莊區中正、中環路口實施科技執法，取締違規左轉，預計明年再新增五十處科技執法路段。

明年增五十處科技執法

交通警察大隊指出，新莊區中正、中環路口車流量大、路口廣闊，曾發生多起重大交通事故，原本已設置科技執法抓闖紅燈，交通局也禁止車輛左轉，但仍有車輛心存僥倖，因此增加取締違規左轉的科技執法設備，駕駛人可先右轉中環路，再迴轉到原規劃路線。

有民眾抱怨，科技執法淪為政府取締違規的「斂財」手段，交大表示，科技執法目的並非取締，而是希望防制交通違規肇事、改善行車秩序與交通；經統計，新北十六處科技執法路段事故較去年同期減少十一件，無人死亡；違規部分，較實施初期減少六十四．九六％，又以永和區永平路及中山路一段路口減少九十六．八八％最多，其次為土城區中央路與中華路口減少九十六．八四％。

交大說，警政署持續補助市府警察局，明年將陸續新增五十處科技執法，改善交通秩序、防制事故。

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