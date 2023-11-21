（新北）耶誕假日市集到年底 週週有主題

2023/11/21 05:30

〔記者董冠怡／新北報導〕新北歡樂耶誕城已於十一月十七日開城，「七加一」主題假日市集將陸續登場，「七」是指即日起連續七個週六、日，在板橋區府中商圈重慶路人行徒步區舉辦假日市集；「一」則為十二月一至三日在市民廣場舉行大型市集，親子家庭可參加交換禮物趴，自備禮物金額約二百元至三百元，今天中午十二點起開放報名，兩場次共限額一百組。

交換禮物趴百組 今起報名

經濟發展局長何怡明指出，板橋府中假日市集營業時間為中午十二點至晚間九點，七週主題分別為「甜點派對」（十一月十八至十九日）、特色伴手禮類「好禮派對」（十一月廿五至廿六日）、交換禮物商品「禮物派對」（十二月二至三日）、輕食飲品類「午茶派對」（十二月九至十日）、市場美食代表「好市派對」（十二月十六至十七日）、觀光工廠與原創商品「好炫派對」（十二月廿三至廿四日）及農漁會產品「好青派對」（十二月卅至卅一日）。

市民廣場 連3天大型市集

何怡明說，市府廣場市集營業時間為上午十一點至晚間九點，圍繞新北美食、生活文創、特色伴手禮和手作DIY活動四大主題，邀請逾九十家業者參與，民眾可吃美食、玩手作，並挑選交換禮物，消費累積滿一千元可兌換一百元現金抵用券。

經發局補充，十二月二至三日各有一場交換禮物趴，每場次五十組，共計兩場次，想參加的親子家庭今天中午十二點起受理線上報名，額滿為止，活動訊息可查詢經發局官網或臉書粉專「來趣新北金發局」。

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