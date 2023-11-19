新北》延續施芳婷遺愛 家屬設獎助學金
2023/11/19 05:30
〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市立三民高中主任施芳婷，深耕表演藝術教育近廿年，因病於今年九月離世，得年五十三歲，家屬為延續她的教育熱忱和對學生的關愛，成立「施芳婷老師獎助學金」，繼續照顧弱勢及優秀學生。校長彭盛佐說，施芳婷就像學校的大樹，永遠都會伸展春枝綠葉，庇護有需要的學子。
施芳婷的先生李明哲老師代表家屬及各方捐出一二○萬元成立獎助學金，並表示，施芳婷生前關心弱勢優秀學子，設立獎助學金盼能幫助身處逆境中的學生。
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〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市立三民高中主任施芳婷，深耕表演藝術教育近廿年，因病於今年九月離世，得年五十三歲，家屬為延續她的教育熱忱和對學生的關愛，成立「施芳婷老師獎助學金」，繼續照顧弱勢及優秀學生。校長彭盛佐說，施芳婷就像學校的大樹，永遠都會伸展春枝綠葉，庇護有需要的學子。
施芳婷的先生李明哲老師代表家屬及各方捐出一二○萬元成立獎助學金，並表示，施芳婷生前關心弱勢優秀學子，設立獎助學金盼能幫助身處逆境中的學生。