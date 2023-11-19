新北》台鐵最美區間車 EMU900全數上線

最後一列EMU900型新車從新北市樹林車站出發。（記者董冠怡攝）

2023/11/19 05:30

〔記者董冠怡／新北報導〕台灣鐵路局二○一八年斥資約二五三億元向南韓現代樂鐵公司採購五十二列EMU900型電聯車，號稱「最美區間車」，二○二○年起陸續交車營運，昨最後一列EMU900型新車從新北市樹林車站出發，全數交車啟用。局長杜微表示，對樹林區而言，不管是啟程、沿途停靠或終點站，EMU900都是非常重要的車種，舒適且空間大，會好好使用這批生力軍，提升運量與服務品質。

2018年花了253億採購52列電聯車

台鐵局指出，EMU900於二○二○年十月廿四日首批交車，兩列共廿輛（指車廂數）、二○二一年交車十三列共一三○輛、二○二二年交車廿四列共二四○輛、今年交車十三列共一三○輛，配屬台北、七堵及新竹機務段，目前已全數到位並投入商轉。定期列車以區間車行駛於福隆至苗栗間；以區間快車行駛於西部幹線七堵至潮州、南迴線新左營至台東及北迴線樹林至花蓮等區間。

總座位有436個 另有自行車12、輪椅位8席

EMU900最後一個編組九五二、區間快車一○○二昨天上午十時卅九分在鳴笛聲下，從樹林車站出發前往目的地七堵站。台鐵局說明，一編組包含十車廂，總座位數四三六個、站位一三二三個、優先席（博愛座）六十四個、孕婦優先座位十六個、可直立擺放自行車架十二席、輪椅位八席。

南韓現代樂鐵台灣分公司社長金成遠說，歷經許多困難，但仍盡力完成任務，感謝所有與會團隊的協助，並強調「交車不是結束」，未來公司在台職員會持續支援EMU900，也希望南韓旅客來台觀光可以搭乘，促進台韓交流。

立委蘇巧慧表示，二○二一年四月樹林車站歡送首列EMU900發車首航，兩年後再度歡送第五十二列啟程前往七堵站，EMU900空間更大、舒適度不輸捷運，可緩解通勤人潮，加上鐵路軟硬體升級，帶動地方觀光。

車廂內配有自行車架、輪椅席。（記者董冠怡攝）

輪椅可以推入。（記者董冠怡攝）

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