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首頁　>　新北市

洪孟楷父爆涉統戰工具 洪璽曜：該查就查

2023/11/16 05:30

〔記者謝君臨、林哲遠／台北報導〕民進黨新北市立委第一選區參選人何博文、民進黨立委王定宇昨召開記者會，揭露國民黨立委洪孟楷父親洪璽曜、姊姊洪伊汝掛名經營的「海峽融和（廈門）投資管理有限公司」，背後就是中國國台辦統戰工具台企聯。對此，洪璽曜表示，民進黨現在當家，該查就查、該辦就辦。

何博文、王定宇指出，細究海峽融和公司股東結構與高階主管，發現大多為台企聯幹部或相關人士，顯示該公司是台企聯成立的，這間公司的金流從哪裡來？為何二○一九年十月成立，同年八月洪璽曜即名列台企聯第五屆常務理事名單；該公司二○二三年註銷，洪剛好卸任台企聯幹部，時間巧合啟人疑竇。

何博文表示，海峽融和公司的股東包括李建國、于博年、王健源等人，都有台企聯幹部資歷，股東之一的洪伊汝是洪璽曜之女、洪孟楷胞姊。另外，該公司管理團隊中，六位有五位具台企聯幹部資歷與背景，包括洪璽曜、李建國、王健源、張文潭、于曰將。

洪璽曜回應，民進黨現在當家，該查就查、該辦就辦；民進黨若認為擔任台企聯組織具有中華民國國籍的台商是買辦、仲介或是統戰工具，現在有反滲透法、國安法，有違法就處理、告發。

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