（新北）防動物路殺 三峽等6處設生態廊道

2023/11/16 05:30

〔記者賴筱桐／新北報導〕野生動物因車禍受傷或死亡的意外頻傳，新北市農業局透過生態調查與路殺紀錄，結合現地實況與生物習性，已在三峽、土城及新店區建置六處生態廊道，提供動物一條安全回家的路，目標二○二六年全市增加到十處，打造動物友善環境。

目標2026年增至10處

農業局長李玟昨天在市政會議報告「農業健康市／式」專題，他表示，推動農村、農路及溪流整治的基礎建設時，事先評估工程擾動對生態環境的影響，以「迴避、縮小、減輕及補償」的生態工法，降低環境衝擊。

李玟指出，根據「路殺社」（台灣動物路死觀察網）分析全台動物及陸蟹二○一八至二○二○年路死總數量，約為一四五○萬至兩千萬隻，平均每年死亡約六百萬隻，農業局辦理生態調查、記錄路殺發生，並與「路殺社」合作，建立路殺熱點資料，結合現地實況與生物習性，建置不同形式的生態廊道或設置標牌，目前在三峽、土城及新店區建置六處生態廊道，並持續在汐止、五股、新店、土城區等農路監測路殺情形，目標二○二六年完成十處。

舉例而言，土城區桐花公園施作斜坡式擋土牆，結合地下廊道，並設置天空廊道，曾觀察到松鼠及台灣藍鵲駐足休憩，一年後有效降低九成路殺發生；新店區凹字型排水箱涵也曾發現鼬獾、疑似懷孕的白鼻心及保育類穿山甲通過，甚至捕捉到白鼻心在廊道內交配的場景。

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