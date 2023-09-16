新北重陽禮金10/18 匯款 百歲人瑞領2萬

2023/09/16 05:30

選擇領取現金 10/21起發放

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市社會局表示，今年重陽禮金預計十月十八日匯款入帳，採現金領取者，將於十月廿一日起由各區公所在指定地點發放，新北市重陽禮金從一千五百元起跳，百歲人瑞可領兩萬元，全市符合請領資格有七十萬三六八七人，總發放金額為十二億餘元。

社會局長李美珍表示，凡設籍新北市滿一年以上，且在重陽節當月年滿六十五歲者，市府就會循例致贈禮金，表達敬老尊賢心意，六十五至七十九歲發放一千五百元，八十至八十九歲兩千元，九十至九十九歲五千元，百歲人瑞則每人可領兩萬元，目前全市人瑞共有八百八十位，將由各區長代表市長侯友宜前往致贈。

發放12億 嘉惠逾70萬長輩

李美珍表示，受惠長者七十萬三六八七人當中，有六十六萬一九九八人採用匯款，比例高達九四．一％；有四萬一六八九人選擇領取現金，她提醒領現金者，要攜帶身分證和印章到各區公所指定地點領取，如本人不便領取，也可以由代領人攜帶受領人和代領人的身分證及印章領取，現金領取至十二月廿九日止，逾期將不再受理。

李美珍強調，新北市關懷長輩不僅每年致贈重陽禮金，補助老人健保費，還持續推動老人共餐、銀髮俱樂部、社區照顧關懷據點、動健康等政策，並鼓勵長輩多多社會參與。有關重陽禮金的相關資訊，可上新北社會局臉書查詢，若有任何疑問，可洽各公所或撥打新北市民專線一九九九。

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