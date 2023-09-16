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新北河濱公園設崗哨 9保全及時救人

2023/09/16 05:30

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市八大河濱公園面積達一三八二公頃，範圍寬闊，高灘地工程管理處長張修銘表示，市府在河濱公園設置五十一個保全崗哨，委外保全人員駐守園區，全天候巡視園區設施、環境、監控水位，偶有民眾狀況異常時，保全人員馬上提供協助，今年截至八月底，已有九名保全人員因挽救尋短民眾有功，獲得表揚。

全台僅有 51崗哨全天候巡視

張修銘說，鄧姓與蔡姓保全是今年獲獎人員，他們在八月中旬，在新莊區新海橋旁及三重區龍門河濱公園內巡邏，發現有民眾情緒不穩、意圖尋短，二人隨即上前安撫並勸導，即時挽救寶貴生命；此外，河濱公園偶有運動民眾休克，保全人員也會在警消人員到場前做心肺復甦術急救。

張修銘指出，駐守河濱公園的保全人員每個月都要接受訓練，學習如何應變、處理園區內各種狀況，包括勸導違規攤販及處理臨時緊急事項任務，同時也要懂得如何觀察河川水位及控制閘門，在風雨期間要隨時回報周邊道路有無積、淹水，風雨過後還要巡檢道路及園區狀況以利搶修。

張修銘表示，全台僅有新北市的河濱公園設有保全人員，五十一個崗哨均設有簡易自行車維修工具及打氣筒，並貼有保全人員緊急聯絡電話，在園區內有緊急需求的民眾可撥打求助。

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